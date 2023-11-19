Норильская вахта: перезагрузка

– Как вы познакомились с Норильским Заполярным театром драмы?

– О норильском театре я слышал и раньше как об одном из самых сильных театров в Заполярье. Кроме того, когда я работал в Воркуте, то пересёкся с Дмитрием Желниным и Дмитрием Кугачем, которые когда–то трудились на этой сцене. Они мне тоже рассказывали о норильской «Маяковке». А о вакансии в труппе я узнал банально из объявления в интернете. Списались с дирекцией, и меня пригласили в Норильск.

– А актёрам, тем более опытным, страшно менять театр?

– Я всегда сильно переживаю в такой момент, потому что это новые люди, новые принципы в работе. Даже бывает страшно, но это нормально, хоть и присутствует ощущение, что ты всё начинаешь с нуля. Артисты вообще внутри себя ходят на своих котурнах (особая театральная обувь, увеличивающая рост. — Прим. ред.). К ним привыкаешь, они становятся удобными, на них опираешься, но иногда они начинают откровенно мешать, поэтому нужно постоянно что–то искать. Наступает момент, когда ты осознаёшь, что нуждаешься в перезагрузке либо в переосмыслении чего–то. Тогда хочется, а может, и нужно, всё кардинально поменять.

– Расскажите о себе. Где учились, с чего начинали, как пришли в профессию?

– Рос с бабушкой и дедушкой. В семье я первый артист. Учился в Ташкенте, окончил Ташкентский государственный театрально–художественный институт им. А. Н. Островского — в Средней Азии это был ведущий театральный вуз. И об этом периоде я могу говорить бесконечно. Ещё будучи студентом, начал выходить артистом на подмостки Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького. Там моя первая работа — спектакль «Глоток свободы» режиссёра Александра Кузина по роману Булата Окуджавы «Бедный Авросимов». После выпуска играл в Ашхабадском русском драматическом театра им. А. С. Пушкина. Потом снова вернулся на родину и шесть счастливых лет трудился в Ташкентском русском театре юного зрителя, сегодня это Молодёжный театр Узбекистана. Я застал его золотое время до развала Советского Союза. Играл по Льву Толстому, Уильяму Шекспиру, Лопе де Вега, Жану Мольеру, Просперу Мериме. «Женщина–дьявол» — это одна из моих запоминающихся работ. Там, кстати, встретил свою супругу, она театральный бутафор. Мы женаты уже 33 года.

– Почему вы оказались именно в России?

– Когда развалился Советский Союз, как известно, в новых государствах начались волнения по национальным вопросам. Мои коллеги разъехались кто куда. Сейчас работают в Израиле, Германии, Греции, Италии, Франции, США. Мы уехали одними из последних. У меня были приглашения в Белоруссию, на Украину и в Россию, в Смоленск. Мы выбрали последнее. Мне предложение показалось интересным, потому что город расположен между двумя столицами, а сам Смоленский государственный академический драматический театр им. А. С. Грибоедова — один из старейших театров страны, сегодня ему без малого 250 лет. Но, сами понимаете, лихие девяностые — всё встало с ног на голову. Академические театры превращались в экспериментально–музыкальные, уходили в оперетты и зарабатывание денег. Год поработал в Смоленском камерном театре, немного снимался в кино, а после ушёл в антрепризы. Создал свой антрепризный театр «Пилигрим», с которым объездил чуть ли не всю страну: от Калининграда до Камчатки.

– После этого у вас был ещё один большой театральный период. Расскажите об этом.

– В 2013 году я переехал на Север. Стал ведущим мастером сцены Воркутинского драматического театра им. Б. А. Мордвинова. Одни из моих любимых работ — это спектакли режиссёра Артура Кочана — «Ханума», где я играл князя Пантиашвили, и роль Фёдора в драме «Вдовий пароход». Ещё были для меня неожиданные работы в постановках «Не всё коту масленица» — роль Ахова; «Безымянная звезда» — роль Грига и «Королева красоты» — женская роль Мэг Фолан: с ней, как ни странно, я стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» Республиканского театрального конкурса им. С. Ермолина. Для меня это был хороший профессиональный период. Любому артисту важно пробовать себя в разных амплуа, сотрудничать с разными режиссёрами.

– Ваши первые впечатления о новом месте работы?

– Театр очень сильный, во всех отношениях. Все звенья работают, всё очень сбалансировано, а далеко не в каждом театре такое бывает. Но ко всему нужно привыкать. В Воркуте, допустим, привыкли работать по–своему, здесь всё строится совершенно по–другому. Даже термины к привычным вещам и действиям отличаются. Мне ещё во всё нужно, как говорится, въехать. В таких случаях главное — это желание работать и не бояться нового. Тогда ты будешь двигаться навстречу, потихоньку открываться, появится доверие, и всё сложится.

– Расскажите, как вам работается? Как вы относитесь к вводам на роли Якова Алленова?

– Как и всем артистам, сложно. Я понимаю, что это часть профессии, и это неизбежно. Мне было это непросто ещё и потому, что мы одновременно работали над новым спектаклем «Волки и овцы» по знаменитейшей пьесе Александра Островского. Репетиция новых спектаклей имеет свою этапность. Сначала мы работаем за столом, то есть идут читки. А в тот момент, когда всё нащупывается, меня выдёргивают из процесса, так как нужно репетировать и играть спектакли, куда меня вводят. Всё это время процесс подготовки нового спектакля не останавливают, работают без тебя. Возвращаешься, а многое изменилось. Вот так сразу мне нужно было изучать материал, куда я должен вводиться, и готовиться к премьере. Пока я не тороплюсь, всё делаю осторожно и аккуратно. Я уже выходил на норильскую сцену в роли Фамусова в спектакле «Горе от ума», который поставил режиссёр Владимир Золотарь. А ещё с эпизодом в гоголевских «Игроках», роль Псоя Стахича Замухрышкина. Также вошёл в «Двенадцатую ночь» Воеводой, на прошой неделе состоялась премьера — «Волки и овцы». Понятно, что я не Алленов, я играю по–другому. Рано давать себе оценку, но коллеги одобрили.

– Чего вы ждёте от нового города, нового театра и нового сезона?

– Перезагрузки. Всего. В первую очередь себя. Сегодня я нахожусь в ситуации постепенного входа в процесс. Почему–то мне не хочется форсировать события. А на работу я настроен. По Норильску уже погулял, с городом познакомился. Норильчане, несмотря на холод вокруг, намного теплее, чем люди в других местах. Зритель тоже замечательный. На «Двенадцатой ночи» помню, как зал реагировал. Значит, всё хорошо, значит, я всё правильно сделал. Если люди откликаются, значит всё верно.

– А жена готова к переезду?

– У нас всё непросто. Она абсолютная южанка, росла и работала в Ташкенте, как и я. Потом мы переехали в Смоленск, у неё был шок. Ну вы представьте, в Смоленске 280 дней в году дожди, а в Средней Азии 350 дней в году светит солнце. (Смеётся.) Потом я перевёз её в Воркуту. Сначала испугалась, но она у меня героическая женщина. Хочу, чтобы сюда перебралась. Ещё пообещал ей, что обязательно свожу её в Ташкент.

– Почему у вас на часах до сих пор московское время? Не пора ли сменить его на норильское?

– Тоже из–за жены. Вокруг все часы показывают местное время. А часы на руке показывают, сколько времени сейчас у неё.

Фото Владимира Макушкина, Витаса Бенета и из личного архива Павла ЕГОРОВА