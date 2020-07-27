Норильская библиотека второй год подряд в числе лучших по краю в области социальной эффективности и партнёрства

В правительстве Красноярского края подведены итоги ежегодного краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства». Библиотечная система Норильска второй год входит в число победителей и занимает 2-е место в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнёрства».



Успех любой организации основывается не только на производственных и финансовых показателях, но и на людях, их профессионализме и климате в коллективе.



В ЦБС Норильска многое делается для обеспечения социальной и психологической стабильности, достижения высоких показателей в работе. Для того чтобы сотрудники чувствовали себя уверенно и комфортно, им создаются достойные условия труда и возможность повышения их профессиональных компетенций.



Все работники работают в режиме эффективного трудового контакта и, в зависимости от результатов своего труда, получают стимулирующие выплаты к заработной плате. 100% рабочих мест в библиотеках прошли специальную оценку условий труда. В 2019 году 45 специалистов повысили профессиональную квалификацию с получением удостоверений и сертификатов. 13 сотрудников посетили профессиональные мероприятия различного уровня.