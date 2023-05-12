Норильская школа № 41 теперь носит имя Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова

В канун дня Великой Победы в образовательном учреждении состоялась торжественная церемония присвоения имени.

В 41-й школе с 2005 года работает историко-краеведческий музей «Взгляд в прошлое», в нём хранится много исторического материала по освоению Северного морского пути, истории полярной авиации и Великой Отечественной войны. Школьники ведут научно-исследовательскую работу по изучению освоения нашей территории, в том числе полярными лётчиками. Имя Василия Сергеевича Молокова выбрано коллективом и учащимися образовательного учреждения неслучайно: этому Герою Советского Союза и его подвигам посвящена одна из главных экспозиций школьного музея. Молоков Василий Сергеевич — полярный лётчик, один из семёрки первых Героев Советского Союза. Родился в подмосковной деревне Иринино в крестьянской семье. В 1918 году вступил в Красную армию. В 1921-м окончил Самарскую военную школу морских лётчиков. С 1931 года Василий Молоков работал в гражданском воздушном флоте. Перейдя в управление полярной авиации Главсевморпути, переехал с семьёй в Красноярск, где жил в течение шести лет. Из Красноярска летал на зимовки, расположенные на побережье Енисея, отвозил туда продукты, почту, лекарства. Доставлял группы геологов в Норильск, осваивал новые полярные воздушные трассы, проводил разведку льдов. За участие в спасении экипажа парохода «Челюскин», затёртого во льдах, Василий Молоков был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1940 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора авиации. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1943-го. Василий Сергеевич награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Инициатива педагогов и школьников о присвоении их школе имени героя-земляка была полностью поддержана членами депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению в ноябре 2022 года, а уже 13 декабря того же года согласно решению Норильского городского Совета депутатов муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 41» присвоено имя Героя Советского Союза Молокова Василия Сергеевича. 4 мая состоялась торжественная церемония. Гостями праздничного мероприятия стали представители администрации города и общественных военно-патриотических организаций, перед которыми выступили творческие коллективы школы. Учащиеся — юные историки рассказали о подвигах Василия Молокова и представили в школьном историко-краеведческом музее экспозицию «Полярная авиация», посвящённую герою.