Норильские профессиональные художники отличились на краевом конкурсе

Приняли участие в ней 54 художника, представившие 75 работ. Конкурс проводился по трём номинациям: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Такие выставки позволяют увидеть талантливых художников – преподавателей детских школ искусств из разных уголков нашего большого региона, считают сами авторы.

30 ноября жюри подвело итоги краевой выставки-конкурса «Время творчества». В числе лучших есть и норильчане. В номинации «Живопись» третье место заняла Самарина Гульнара (преподаватель ТДШИ). В номинации «Графика» вторыми стали Мороз Наталия и Руман Елизавета (преподаватели НДХШ), Попов Андрей и Свиридова Марина (преподаватели ТДШИ), третье место - у Барсуковой Елены (преподаватель ТДШИ).