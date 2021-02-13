Норильские самоцветы

Уже шесть лет норильские рукодельники во главе с Ниной Птицовой подводят в начале февраля итоги минувшего творческого года. Их выставка «Февральские самоцветы» привлекает и новобранцев в дружные ряды «Вернисажа». Сейчас в этом творческом объединении Городского центра культуры около 180 человек, увлечённых декоративно–прикладным искусством и живописью. Для выставки отобрали около 135 произведений более 50 авторов. Здесь представлены живописные и графические работы, вышивка, текстильные куклы, игрушки, декупаж, ювелирные украшения.

В «Вернисаже» всегда внимательны к мастерам — на празднике открытия всем участникам вручили дипломы, порадовали музыкальными и танцевальными номерами в исполнении талантов ГЦК. Цвет «Вернисажа» — женщины, но есть и немногочисленные мужчины, среди которых и талнахский изобретатель диковинных скульптур из металла Альберт Туркин — правда, его работы весьма проблематично вывозить на выставки в Норильск. Самодеятельный художник Валерий Москаленко — постоянный участник выставок, но на этот раз не смог прийти на открытие из–за болезни. Но его душевные работы согрели уголок, посвящённый теме Великой Отечественной войны.

Из маститых участников всегда в первых рядах Марина Качура — художник по батику, она преподаёт ИЗО в лицее № 1. Норильчанам нравятся её картины в технике холодного батика. На выставке она показала и расписные шарфы с ювелирными украшениями. Марина щедро делится своим умением, регулярно проводит мастер–классы.

Недавно «Вернисаж» показал её изделия в Главном чуме Таймыра. Директор ТДНТ Любовь Попова поделилась на своей странице в Facebook: «На открытие своей выставки участницы объединения приехали большой жизнерадостной командой. Познакомившись с художницами и их работами, мы ещё раз убедились, что только красота, творчество и любовь спасут наш мир! За окном сегодня –50, а в нашем выставочном зале всё пропиталось доброй теплотой и душевным восторгом! Спасибо вам, дорогие наши норильские подруги, за этот светлый позитив».

«Февральские самоцветы» представили в ГЦК и изделия дружественного коллектива из Кайеркана «Золотые ручки» и новые работы молодой студии «Акварель». Здесь учатся работать в разных техниках изобразительного искусства. Студийцы показали свои живописные эксперименты с мастихином, создав картины, посвящённые защите родной природы, а ещё декоративные доски под городецкую роспись.

Мастерицы поделились, что творческая жизнь в пандемию не останавливалась — для энтузиастов, стремящихся к творческим результатам, проводили онлайн–уроки и мастер–классы. Некоторые проходили обучение в отпуске. Педагог дополнительного образования из Кайеркана Наталья Шалимова освоила технику... алкогольной живописи. Она, пока единственная в «Вернисаже», импровизирует на бумаге с помощью специальных алкогольных чернил.

Впервые приняла участие в выставке с работами из объёмного декупажа на стекле пенсионерка, бывший кассир банка, Ираида Лазарева. Но она была постоянной зрительницей выставок «Вернисажа», вдохновлялась работами других мастериц. На этот раз ей особенно понравилось стильное оформление экспозиции. И, как уже многим, – ювелирные работы Ирины Терентьевой, авторские каркасные куклы Елены Белкиной, лауреата конкурса «Мастера Красноярья», а также чудесные мишки–тедди Юлии Майер, которых она представляла на всероссийских и международных выставках.

Прекрасны и вязаные куклы Натальи Роговой. Публика выделила и изящные вышивки Эльвиры Тлепшевой.

Среди самых молодых участников «Вернисажа» — домохозяйка Наталья Астапчик, которая увлекается росписью по дереву, а из неутомимых в творческих поисках ветеранов — Алевтина Круковская, осваивающая копирование картин классиков.

Вышивальщица лентами Юлия Лопаткина пять лет принимает участие в выставках «Вернисажа» и отмечает, как растёт уровень мастерства её участников, а также организации выставочного пространства. А ещё мастерицы отмечают работу Городского центра культуры в этом направлении и сердечно благодарят всех, кто поддерживает их коллектив. Надеются, что со временем получится выпускать и буклеты их «Вернисажа».

Выставка «Февральские самоцветы» будет открыта для посетителей в ГЦК до 18 февраля, со вторника по субботу, с 12.00 до 19.00.