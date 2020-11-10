Норильские школьники и детсадовцы приняли участие в творческом конкурсе «Движение БезОпасности»

Участниками конкурса стала детвора от пяти до 14 лет. Свои работы на суд жюри, в состав, которого входил и сотрудник ГИБДД, представили более 190 юных норильчан. Тематика рисунков, комиксов, объёмных композиций была посвящена пропаганде безопасности дорожного движения. Участникам предлагалось раскрыть в своих работах одну или несколько тем по безопасности дорожного движения: особенности службы инспекторов ДПС, соблюдение ПДД пешеходами, пассажирами или водителями.

Конкурс проходил в несколько этапов. С 20 по 30 октября 2020 года необходимо было заявить о своём участии, затем, с 3 ноября, приступило к работе жюри, а 6 ноября в гостиной Норильского Дворца творчества детей и молодежи состоялось награждение победителей. Лучшие работы попали на выставку в ДТДМ.

Работы оценивались как в возрастных, так и тематических номинациях. 38 победителей конкурса были отмечены дипломами I, II и III степени, а также специальными дипломами по дополнительным номинациям.

Госавтоинспекторы говорят, что такие тематические конкурсы помогают сделать изучение правил дорожного движения более интересным и запоминающимся.