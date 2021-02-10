Норильские выпускники, желающие поступить в Сибирский институт искусств, могут заработать дополнительные баллы

Творческое состязание проводится по шести специальностям — это живопись, графика, скульптура, дизайн среды, графический дизайн, художественная керамика. Победителям олимпиады начисляются дополнительно 3 балла, участникам — 2 балла.

Показать, на что способны, могут не только будущие абитуриенты вуза, но и обучающиеся старших, выпускных и профориентационных классов детских художественных и школ искусств, выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования. Ежегодно в олимпиаде участвуют более трёхсот талантливых ребят из городов Красноярского края и других регионов России.

Заявки до 3 марта включительно можно отправить на электронный адрес: kghiart@mail.ru. Телефон для справок 8 (391) 227-94-40.