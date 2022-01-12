Норильский центр развития туризма создал VR-экскурсию по самым северным православным храмам

Экскурсия создана в рамках грантового проекта «Православный дух Арктики», поддержанного международным конкурсом «Православная инициатива – 2021». Просмотр в VR-очках позволит погрузиться в атмосферу трехмерного восприятия, пережить удивительные эмоции и прочувствовать всё великолепие моментов, которые в буквальном смысле оживают перед зрителем.

Путешествие свозь годы начинается на борту теплохода Чкалов. Первая остановка – Свято-Троицкий Туруханский монастырь. Пять веков назад туруханская земля стала точкой отсчёта православной истории Арктики. Отсюда всё дальше на Восток проникала вера и культура Российского государства. Далее VR-экскурсия расскажет о жизни и духовном возвышении новомучеников и исповедников северного края, начиная с истории Василия Мангазейского и вплоть до судеб, связанных с самой трагичной страницей истории – Норильлагом.

Современные 3D-технологии помогут попасть и в Свято-Богоявленский Храм Хатанги. Также у зрителей появится возможность перенестись в красивый Дудинский храм Введения во храм Пресвятой Богородицы. Далее перед экскурсантами открывается удивительное внешнее и внутреннее убранство Норильского кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», с которого началась новая веха в истории православия Арктики. Завершается VR-путешествие в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Среди партнеров проекта: Норильская епархия Русской Православной Церкви, администрация Норильска, компания «Норникель», экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА), Свято-Троицкий Туруханский мужской монастырь, туристский информационный центр Красноярского края, Красноярский институт развития духовно-нравственной культуры, управление культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Таймырский информационный центр, Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образованию и спорту «Красноярская Арктика», Агентство развития Норильска, Фонд поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность», ООО "Анабар Тур", Таймырский краеведческий музей, Таймырский дом народного творчества, семья Карташовых и медиакомпания «Северный город».