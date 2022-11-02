Норильский колледж искусств приглашает горожан познакомиться с культурой и народами Таймыра

Театр моды «Бараксан» подготовил для гостей театральную постановку «Рождение Земли». Кроме того, посетители смогут познакомиться с выставкой уникальных косторезных работ выпускников отделения декоративно-прикладного искусства (ДПИ) разных лет. В колонном зале состоятся мастер-классы ДПИ и народных промыслов. Посетители смогут погрузиться в историю, культуру и художественные традиции коренных малочисленных народов Таймыра: ненцев, эвенков, долган и нганасан. Научиться основам мастерства резьбы по кости, рогу, а также вышивке традиционных художественных орнаментов, собственноручно изготовив памятный сувенир.

Мастер-класс «Обряды с волосами: традиционное повязывание платков» поможет его участникам погрузиться в традиции русского народа различных регионов страны от Русского Севера до южных территорий, недавно вошедших в состав РФ. Традиционные обряды будут сопровождаться песенным фольклором и народной хореографией. Мероприятие доступно для всех горожан. Вход свободный.

Мероприятие состоится 4 ноября в Норильском колледже искусств по адресу: ул. Комсомольская, 10, с 18.00 до 21.00.