Норильский колледж искусств приглашает норильчан на культурные мероприятия

Так, 22 февраля в 18.00 в преддверии Дня защитника Отечества в Концертном зале колледжа покажут музыкальную сказку «Три богатыря» (6+). На сцене главных былинных героев, отправившихся искать любовь, ждут испытания и неожиданные волшебные встречи. Музыкальное оформление постановки, которая готовится под руководством преподавателей отделения «Сольное и хоровое народное пение» Валентины Литвинюк и Георгия Диденко, превратит спектакль в настоящий фольклорный мюзикл.

Постановка «Три богатыря» состоится в рамках благотворительной поддержки наших ребят, призванных в ряды Российской армии в ходе частичной мобилизации. Все собранные средства будут направлены на нужды мобилизованных. Минимальная сумма пожертвования 350 рублей. Сбор средств волонтёры культуры осуществят непосредственно перед началом мероприятия.

26 февраля в 17.00 норильчан приглашают на концерт, посвящённый творчеству Роберта Рождественского «Пространство сердца он мне заполнил…» (12+). В программе прозвучат произведения поэта в исполнении студентов и преподавателей НКИ, а также норильского музыканта Александра Нагорного. Известные песни на стихи Роберта Рождественского, такие как «Эхо любви», «От зари до зари», «Песня о далёкой Родине» и много других, подарят зрителям добрые эмоции, тёплые воспоминания и радостное настроение. Отдельный блок программы будет посвящён теме Великой Отечественной войны – как истинный патриот, детство которого выпало на страшные 1940-е, Роберт Рождественский отобразил военную тематику в своем творчестве трогательными и правдивыми стихами о войне.