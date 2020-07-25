«Норильской Голгофе» исполнилось 30 лет

На территории бывшего погоста в июле 1990 года у подножия горы Шмидта норильские музейщики и члены общества «Мемориал» поставили первый крест на братской могиле. Вскоре силами общественности здесь построили часовню, установили памятники жертвам Норильлага из разных стран. Компания «Норильский никель» возвела на входе в деревянную звонницу с поминальным колоколом и мемориальный знак «Памяти жертв политических репрессий». Чаще других здесь бывают члены общества «Защита жертв политических репрессий» — это поседевшие дети безвинных узников Норильлага, история которого началась 85 лет назад. В день главных городских праздников они возложили на мемориале цветы, зажгли в часовне поминальные свечи.

На этой неделе десять северян, имеющих статус жертв политических репрессий, отправились поправить здоровье в санаторий в Шушенское благодаря благотворительной программе «Норникеля». Среди них и почётный гражданин Дудинки Павел Соловьёв, создавший музей истории Дудинского порта и написавший книгу о родном предприятии.