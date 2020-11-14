Норильскому Заполярному театру драмы исполнилось 79 лет

Напомним, 3 октября 1941 года небольшая группа актёров прибыла в Заполярье. Первый сезон открыли через месяц, 6 ноября, комедией «Хозяйка гостиницы» Гольдони в постановке режиссёра Демиховского. В этом году открытие театрального сезона стало самым необычным в истории норильской драмы: зрители сидели в шахматном порядке, а артисты со сцены напомнили публике премьеры прошлого, прерванного пандемией, сезона.

По случаю дня рождения театр дал спектакль «Телёнок золотой». Его премьерный показ состоялся в марте и сорвал овации ещё на генеральном прогоне. В фойе открылась выставка фоторабот Ивана Клочкова. Норильчане могут увидеть 25 снимков, на которых запечатлены спектакли 2013–2020 годов — как уже вышедшие из репертуара, так и премьеры этого года. С афишей и анонсами можно познакомиться на официальном сайте театра northdrama.ru.