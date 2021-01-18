Новогодняя онлайн–программа «Норникеля» порадовала детей и взрослых

Ребята разного возраста уже оценили мультфильмы, квесты, игры и супергеройское шоу, которые многие посмотрели в эти новогодние деньки всей семьёй. Организаторы собрали все развлечения на одном интернет–ресурсе, пообещав, что скучно никому не будет. Для участия в программе были необходимы компьютер, телефон или планшет с выходом в интернет. С 30 декабря по 14 января состоялась премьера мультфильма «Заполярная сказка», созданного специально для детей работников компании «Норникель». Ребята старше семи лет в первые дни нового года уже прошли увлекательный квест «Снежная королева», получив в подарок просмотр новогодних мультфильмов. Юные северяне поиграли и в игру «Успеть в Рождество», посмотрели шоу «Супергерои спасают Новый год» и премьеру мультфильма «Волшебные краски Заполярья», созданного на «Союзмультфильме» по рисункам детей сотрудников «Норникеля» и его дочерних предприятий. А те, кому исполнилось четыре года, до 15 февраля вместе с родителями могут зайти на познавательный портал «Чевостик», чтобы поучаствовать в онлайн–игре «Тайны Нового года».