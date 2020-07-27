Новый формат мероприятий в рамках фестиваля «Северная ягода» презентовал «Юбилейный»

С 25 июля вниманию маленьких и взрослых северян были предложены разнообразные дистанционные творческие активности информационно-познавательной и развлекательной направленности.

Онлайн-выставка детского и семейного творчества «Ягодка» стартовала на страницах социальных сетей. В ней приняли участие школьники и детсадовцы Кайеркана - всего 19 учреждений, которые подготовили около 100 настоящих шедевров. Рекордное количество работ поступило от детских садов № 28 «Веселинка», № 68 «Ладушки», № 84 «Голубок» и № 36 «Полянка». Маленькие норильчане создавали поделки из природного материала, рисовали цветочные поляны, лепили ягодные и грибные композиции и даже рисовали ягоды на ладонях.

Короткометражный познавательный мультролик «Ягодные сказки» продолжил уже полюбившийся зрителям цикл развлекательных программ «МультПарад». О северных ягодах, животных тундры и суровой красоте Таймыра юным норильчанам рассказали любимые герои заполярных сказок - Северок и Оленёнок. Присоединиться к путешествию можно на страницах социальных сетей и YouTube-канале «Юбилейного». Мультролик также направлен на электронные адреса дошкольных учреждений, и его увидят маленькие зрители.

В рамках фестиваля Северной ягоды культурно-досуговый центр пригласил всех присоединиться к кулинарному марафону «Вкусно-ягодно» и танцевальному челленджу «Калинка». Активные норильчане поделились домашними рецептами приготовления разнообразных блюд из дичи и северных ягод. Кулинарные видео о приготовлении гастрономических шедевров участники публиковали на личных страницах с хештегом #Вкусно-ягодно. А любители танца создавали весёлые костюмированные видеоклипы на известную народную песню «Калинка» и размещали их на страницах социальных сетей с хештегом #Ягодныйтанец_Калинка.