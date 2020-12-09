Новый онлайн-проект «квАРТирник» от Норильской детской художественной школы

Суть проекта в том, чтобы вовлечь в творчество норильчан всех возрастов, а также создать досуг нового формата. Для каждой возрастной группы продуманы свои развлечения. Для пенсионеров мероприятия в основном нацелены на раскрытие своего круга общения. Для молодых семей с детьми это дополнительная возможность провести время вместе, а главное - с пользой. Для молодёжи от 15 до 30 лет программа предусматривает воркшопы, так как им важен и интересен сам процесс.

Уже традиционным становится онлайн-формат мероприятий, и «квАРТирник» не стал исключением. Педагоги Норильской детской школы искусств будут проводить мастер-классы дистанционно. Участникам предоставляются необходимые материалы, а урок можно посмотреть в видеоформате на платформе «квАРТирника». Своими результатами можно поделиться несколькими способами:

- на адрес электронный почты art-norilsk@mail.ru;

- по телефону 89135029095 (WhatsApp, Viber);

- в социальной сети (Instagram, Facebook, ВКонтакте) #квАРТирник_НДХШ.

На сайте «квАРТирника» есть подробная информация о предстоящих мастер-классах, кто будет проводить и его краткое описание, а также адрес, где можно забрать материалы для создания будущих шедевров

Также за расписанием можно следить и в социальных сетях – Facebook и Instagram.