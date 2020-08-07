«Ножницами» по бескультурью

Идея простая: то, чем обычно «украшены» стены норильских зданий, закрыть тематическими граффити. Это и «срамоту» прикроет, и окружающее пространство украсит. Первое здание, на котором проект реализуется уже сегодня – Централизованная библиотека Норильска на Ленинском проспекте, 20. На двух запасных выходах появились знакомые посетителям персонажи: кот, живущий в соцсетях библиотеки, а также снитч и волшебная палочка Гарри Поттера.

- Идея облагородить фасады с помощью граффити появилась у моей коллеги Марии Радионовой. Она гуляла с ребёнком и увидела на стене одного из домов нецензурные надписи, - говорит Татьяна Герасенко, ведущий специалист отдела развития отраслевых услуг управления по делам культуры искусства администрации Норильска. – Мы решили закрыть их рисунками молодых талантливых художников. Библиотека – первый пункт на этом пути, второй – дом в Талнахе по адресу: ул. Первопроходцев, 12. Есть планы и на другие дома в Центральном районе, но там требуется разрешение от собственников жилья, они должны согласовать и эскиз.

Финансовую поддержку «Ножницам» оказал инфраструктурный проект «Территория Красноярский край», гранта должно хватить, чтобы вот таким культурным образом побороть последствия действий вандалов на нескольких городских объектах.

На здании библиотеки, как и на прежних объектах, Дарья использует профессиональную краску, которую приходится заказывать из Москвы. Краска не тускнеет, рисунки и спустя годы выглядят свежо и ярко. На этот проект художница откликнулась с удовольствием, хотя и приходится его совмещать с другими предложениями.

Сотрудники же библиотеки надеются, что это только начало преображения внешнего вида библиотеки. Планы большие. Например, сейчас учреждение готовит проектно-сметную документацию вместе с подрядчиком на отделку фасада всего здания. Работы запланированы на 2021-2022 годы. Ещё одна задача – поучаствовать в федеральной программе по модернизации библиотек, это уже планы на 2022-2023 годы.

- Также мы готовим проектную документацию для внутренней перестройки библиотеки. Сейчас первый этаж тесный и малоёмкий для большой аудитории. Есть идея сделать мобильным конференц-зал, расположенный на этаже и занимающий немало места, для чего подрядчики проектируют раздвижные стены. Если всё состоится, мы получим дополнительно 200 квадратов пространства, и большие мероприятия будем проводить в большом холле, - говорит Татьяна Журавлёва.

В планах и перестройка третьего этажа в большое пространство со стеклянными перегородками, которая сделает его современным, открытым, воздушным местом, удобным для общения, проведения лекций, собраний клубов и встреч. А в будущем году библиотека повторно выйдет на краевой конкурс «Городская библиотека» с планами по обновлению помещений на проезде Котульского, 15. В этом году из-за карантина произошла задержка с рассмотрением заявок, и ремонт в силу короткого лета уже не успели бы провести. Но намерения есть, готовый дизайн-проект и смета – тоже, так что перспективы весьма неплохие.