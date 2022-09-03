Образовательный центр Юрия Башмета в Норильске начинает работу

26–28 сентября в Норильском колледже искусств пройдут занятия для юных музыкантов. Мастер-классы проведут ведущие российские педагоги:

- Василий Степанов (виолончель) — лауреат международных конкурсов, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных;

- Леонид Гурьев (труба) — лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, ЦМШ при Московской консерватории и Московского государственного института культуры;

- Андрей Зубов (ударные) — солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», преподаватель МГКМИ им. Ф. Шопена и ДМШ им. Й. Гайдна.

в рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» в России с 2013 года работают региональные образовательные центры для музыкально одарённых детей. Основная их задача — выявление и всестороннее развитие талантливых ребят. В течение года в центры приезжают ведущие педагоги, которые проводят мастер-классы по разным музыкальным инструментам. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации.

В завершение образовательной сессии в Заполярном театре драмы им. В. Маяковского состоится концерт Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Выступление пройдёт в рамках большого турне, посвящённого 30-летию ансамбля при поддержке компании «Норникель». Организатор — Красноярская краевая филармония.