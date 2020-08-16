Община нганасан «Ня танса» отметила в Норильске Международный день коренных

В минувшее воскресенье председатель этой деятельной родовой общины Валерия Болгова прошла с представителями коренных этносов, которые живут в нашем городе, по Ленинскому проспекту. Это небольшое нарядное шествие аборигенов задумали как праздничную прогулку, которая, как надеются организаторы, в будущем станет городской традицией.

Её участники, которые постарались не забывать о масочном режиме и социальной дистанции, по ходу шествия рассказывали норильчанам о жизни и проблемах коренных народов Таймыра, отвечали на многочисленные вопросы взрослых и детей. Прогулка завершилась хороводом «Хэйро» у нового памятника металлургам на Гвардейской площади.