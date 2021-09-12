Обыкновенное чудо

От Лорки до Воннегута

Накануне в театре прошёл сбор труппы. По традиции после первых радостных послеотпускных объятий и приветствий руководство театра ознакомило актёров с планами на новый творческий сезон. Планы замечательные, масштабные — жаль только, что залы из–за антиковидных ограничений пока разрешено заполнять только наполовину. Так будет и 18–19 сентября, когда норильчанам покажут «Кровавую свадьбу» по знаменитой пьесе испанца Федерико Гарсиа Лорки в постановке режиссёра из Якутии Сергея Потапова. Сам мастер на этих показах присутствовать не сможет, но он частенько звонит в театр, скучает по норильской труппе, с которой хотел бы ещё поработать, например, поставить одно из любимых классических произведений.

Премьера «Кровавой свадьбы» состоялась на финише прошлого театрального сезона, запомнилась зрителям и по яркой работе актёра Сергея Назимова. Он, к сожалению, вскоре покинул Заполярную драму, на подмостках которой служил с 2016 года. На его роли во многие спектакли теперь вводится новый актёр, 49–летний Николай Качура. Он учился в РАТИ–ГИТИСе вместе с Анной Бабановой, которая последние годы возглавляет наш театр. Николай Качура более 20 лет работал в московском ТЮЗе, с середины 1990–х снялся в 72 работах для кино и телевидения. На слуху — «Склифосовский» «Троцкий», «Марьина роща», «Олигарх», «Собачье сердце»... Актёр поделился, что с большим интересом смотрел спектакли норильчан в столице, и они глубоко его тронули. Он считает честью приглашение работать в Заполярном театре драмы, где можно опробовать новый репертуар и предстать перед другим зрителем.

Наши театралы уже соскучились по открытиям творческой лаборатории «Полярка», которая в этом году пройдёт в конце октября. На сей раз она посвящается скандинавской драматургии. Весь год, по словам Анны Бабановой, велась огромная работа с подключением коллег из Дании, Норвегии, Швеции, предоставлявших пьесы, переводчиков, а также, что немаловажно, финансирование. Результаты мы увидим с 25 по 31 октября.

А 80–летие Заполярного театра драмы готовятся отметить 6 ноября. Актёры сочиняют юбилейный капустник, в котором примет участие вся труппа и творческие коллективы нашего города.

Режиссёр Тимур Файрузов хочет поставить для юных зрителей новогоднюю сказку «Садко». А в конце января 2022 года норильчанам покажут премьеру фантастического представления «Прекрасная далёкая» по мотивам фильма «Прекрасная Зелёная», который и вдохновил режиссёра Анну Бабанову и драматурга Светлану Баженову. В апреле будем ждать спектакль «Государство для двоих» по Курту Воннегуту от Тимура Файрузова. Очень надеемся и на премьерные показы в формате малой сцены.

Роли и гастроли

С гастролями наш театр весной 2022–го ждут в Хатанге. В планах и поездка в Красноярск — на фестиваль «Театральная весна», и обменные летние гастроли с Молодёжным театром на Фонтанке, уже подана заявка в федеральную программу «Большие гастроли». Если всё сложится, то гастроли норильчан в Санкт–Петербурге пройдут в июне.

Завершит же 81–й театральный сезон постановка мюзикла «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Это станет возможным благодаря гранту фонда «Наш Норильск», который сам выбирает и приглашает участников. Уже решено, что известный постановщик мюзиклов Дмитрий Белов, который преподает и в

ГИТИСе, приедет к нам с командой педагогов по классу вокала, в том числе и джазового, для актёров и студентов НКИ. Финалом цикла обучающих семинаров и мастер–классов станет постановка «Обыкновенного чуда», столь популярного после телепостановки Марка Захарова.

Театр начинается с крыши

Директор Заполярной драмы Ирина Куцая поделилась с «Заполярной Правдой»:

– Сейчас в труппе 31 человек, а всего в театре 150 творческих и технических работников. Мы рады, что в этом году удалось обновить наши цеха — помогла программа «Единой России» «Культура малой родины». Частично средства выделенного гранта идут на постановки, а частично на оборудование — для пошивочного цеха приобрели шесть профессиональных швейных машин и 12 манекенов, давно хотели их получить. А в столярном цехе теперь есть универсальный деревообрабатывающий станок, и мастера смогут делать фигурную вырезку. Как у нас со специалистами? В постановочных цехах, таких как пошивочный, бутафорский, декорационный, столярный, люди работают уже по много лет. А вот для радиоцеха мы третий год не можем найти звукооператора, как и менеджера по рекламе. Нам нужен профи, который бы пришёл и заболел театром, у нас работать иначе не получится.

И очень давний вопрос — прохудившаяся кровля. В этом году выделили деньги на ремонт, но подрядчик так и не объявился. Увы, в конце августа нас сильно затопило. Деньги на починку кровли мы выбивали очень долго, помогла депутат Людмила

Магомедова, представляющая норильчан в Заксобрании края. И лучшим подарком к юбилею для меня как хозяйственника, конечно, было бы обновление крыши. Впрочем, мы оптимисты и надеемся, что нашим планам в грядущем творческом сезоне ничто не помешает.

Где наша не пропадала

Наши актёры после летних отпусков полны сил. Семейная пара — Александр Жуйков и Варвара Бабаянц — рассказали «Заполярке», что отлично отдохнули на Чёрном море и навестили родных в Красноярске, где повидались и с бывшими актёрами Заполярной драмы. Наш Гамлет Олег Корныльев «пока ушёл в такси», Тимофей Тихонов служит в Иркутске в музыкальном театре, Полина Белянина преподаёт в Канске в своей музыкальной школе и работает в театре. Любимица норильчан Маша Нестрян уже несколько сезонов радует зрителей в Красноярском ТЮЗе, Анна Шимохина — в краевом театре имени Пушкина, Аня Богомолова играет в Москве. Сама же Варвара Бабаянц продолжает свои эксперименты в изобразительном искусстве. Теперь у неё есть полное право на авторский знак «бабаянизм» — так шутливо определили коллеги направление творчества актрисы–художницы, когда представляли её первую выставку. На следующий год Варвара планирует вернисаж в Красноярске. Возможно, появится и моноспектакль с её участием на малой сцене Заполярной драмы.

Актёры также подтвердили, что после возвращения Тимура Файрузова из Ачинска, где он сейчас ставит спектакль «Тихий шорох уходящих шагов» по пьесе Дмитрия Богословского, начнутся популярные у норильчан читки пьес в пространстве Лофта.

В главной роли — Ребрий

В театре уже вовсю идут репетиции спектакля «Полоумный Журден». Прилетевший на постановку Александр Исаков сам играл в спектакле по этой пьесе Михаила Булгакова у знаменитого режиссёра Рубена Агамирзяна в театре имени Комиссаржевской и не раз ставил на других сценах эту знаковую для него пьесу. В нашем театре Александр Исаков в разные годы создал спектакли «Скупой», «Мистификатор», «Свадьба

Кречинского», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Премьера «Полоумного Журдена» ожидается уже 15–16 октября. В главной роли Луи Бежара — заслуженный артист России Сергей Ребрий. В спектакле заняты ещё около 20 артистов разных поколений, среди которых Роман Лесик, Александр Глушков, Денис Чайников, Николай Каверин, Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Александр Жуйков, Евгения Хитрина. В роли учителя театра и музыки — новый артист нашей труппы Николай Качура. Хореограф — Николай Реутов.

Счастливого всем творческого сезона! И пусть наш театр и дальше выпускает интересные премьеры и радует зрителей.