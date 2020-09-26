Ох уж эта Варя!

Спасибо карантину!

Редко кто может быть благодарен этому странному «пандемическому» году с его запретами и ограничениями. А вот ведущая актриса заполярного театра драмы Варвара Бабаянц — может. Именно во время карантина с ней произошло, как она сама это называет, настоящее чудо. Она никогда не рисовала, не увлекались живописью и её родители, бабушки, дедушки, тётушки и дядюшки. Писала только дочь, которая сейчас учится на дизайнера в Санкт– Петербурге. В марте Кристина прилетела в Норильск, и понеслось...

– Мы пошли с дочкой в магазин покупать для учёбы краску и бумагу, — вспоминает Варвара Бабаянц. — У нас в гостиной было место, куда я хотела повесить какую–нибудь картину формата А1. Я и говорю: «Давай, я тоже возьму ватман и краски, попробую что–нибудь нарисовать». Вот снизошло что–то! 23 марта я написала свою первую картину — «Фриду». Долго смотрела на неё и не могла поверить: неужели это сделала я сама? Многие сначала думали, что я по какому–то шаблону работала... После «Фриды» я начала раскрашивать специальные рисунки–антистресс. Вдруг у меня перед глазами стали появляться мои будущие картины. И я бралась за дело.

Муза Троцкого

Образ Фриды Кало — это для Варвары Бабаянц отдельная история. Какое–то время назад она даже не знала, что жила на свете такая мексиканская художница.

– Началось всё с фильма, — делится наша собеседница. — История Фриды меня так поразила, что с того момента я постоянно думала: когда–нибудь обязательно её сыграю. Кстати, мы с ней чем–то даже похожи. Несколько лет назад я была в Италии проездом и попала на выставку её картин в Риме. Когда я увидела их воочию, у меня случился шок! Мне нравится образ этой женщины, она очень яркая. Может, это потому, что я сама южных кровей. Мне многие говорят, что мои картины — это армянские сказки. А ещё я люблю марку одежды Desigual, там тоже используются очень яркие цвета. В Италии я зашла в фирменный магазин и снова испытала шок! Поскольку мы живём на севере, и нас преимущественно окружают монохромные серые и белые тона, мне кажется, каждому хочется буйства красок. Кстати, мне сейчас сами зрители подсказывают, что с моим творчеством делать дальше. «Это же принты!» – поясняют. Их можно размещать на футболках, джинсовках, пальто, сумках, юбках, шарфах и косынках. Думаю, уйду из театра и открою бизнес. Шучу, конечно! Этим можно параллельно заниматься.

Одним словом, «бабаянизм»

На открытии нового театрального сезона норильский зритель впервые увидел Варвару–художницу. В фойе разместили двадцать её работ.

– Эта выставка родилась необычно. За четыре дня до возвращения в Норильск из отпуска я проснулась в пять часов утра, и меня буквально охватила жажда творчества. За один присест я нарисовала семь работ в карандаше. Попила чай и поняла, что снова вижу картины. И так я написала двадцать полотен. Директор нашего театра, Ирина Куцая, предложила мне сделать персональную экспозицию. Это какой–то подарок от Вселенной. Именно эти 20 работ, которые я ещё не оформила в рамки, не выкладывала в социальные сети (а я жуткая инстаграмщица), мы и выставили 18 сентября. — Волновалась ли я? Не то слово! — смеётся Бабаянц.

Актриса от переживаний, выходя на сцену, даже забыла слова. Но это оказалось уместно — как говорится, легло в роль. На театральном вечере Варвара в образе своей любимой Розалии Солимене разыграла в лотерею автопортрет. Он достался девушке, оказавшейся в кресле со счастливым номером. Кстати, там же, на сцене, был озвучен новый жанр в живописи. Муж актрисы и её коллеги назвали стиль Варвары «бабаянизмом».

На первый–третий рассчитайсь!

Варвара рисует быстро. Только изредка бывает недовольна своей работой, поэтому откладывает её и возвращается к ней позже.

– Очень сложно рисовать на заказ, я же не профессиональный художник. Вначале я брала заказы, но поняла: полёт не тот. Это же большая ответственность, из–за этого картины в основном в стиле примитивизма получаются. А ещё страшно обидеть человека. Вдруг ему не понравится, что у него вместо глаз — рыба! А это у меня такое видение. Поэтому на предложения соглашаюсь очень–очень редко.

Варвара Бабаянц уже продала немало своих работ. Вырученную сумму не называет, говорит только, что принижать себя не стала. А на заработанные деньги купила ноутбук, чтобы было проще заниматься фотографией — это ещё одно увлечение актрисы.

— Театр остаётся для меня на первом месте. Живопись — на втором. Варвара Бабаянц

– Конечно же, театр остаётся для меня на первом месте. Живопись — на втором, на третьем — фотография. Но сейчас я уделяю ей меньше времени, его просто– напросто не хватает. Я люблю художественные фото, мне нравится создавать в кадре интересную историю. Вот и Ирина Куцая предложила мне подготовить ещё одну выставку, но уже к юбилею самого театра. Если у меня всё получится, и придёт вдохновение, то обязательно сделаю.

По России и дальше

Сегодня в копилке у начинающей художницы 120 работ. Её картины разошлись по многим городам России. В Новосибирске они есть у Юлии Новиковой и Дениса Ганина, бывших артистов Норильского Заполярного театра драмы. В Якутии — у семьи мужа. В Красноярске — у друзей и родных. Даже режиссёры, которые ставили спектакли в норильской «маяковке», пишут Варваре и просят уступить им полотна.

– Я хочу выйти и за пределы страны. Когда стала искать в интернете информацию о своём направлении в живописи, обнаружила, что таких художников, как я, больше всего в Австралии и Америке. Оказалось, что этот жанр очень популярен. В Instagram я специально завела аккаунт для показа своих картин. Набрала в друзья таких же странных творцов. Поскольку английского языка я не знаю, приходится переводить тексты с помощью электронного переводчика. Иногда дочь помогает. А художники пишут, что у меня очень интересный стиль, и я должна продолжать в нём работать. Мне приятно слышать это от профессионалов.

Варвара может неделю не подходить к мольберту, ждёт настроения. А когда приходит озарение, порой даже мучается; ну сколько можно–то?! Ей всегда хотелось, чтобы Вселенная наградила её чем–то помимо актёрского таланта. Поэтому, когда открыла в себе художественные способности, не испугалась.

– Дочь вообще сказала: Ну нормально... Я тут, значит, с трёх лет рисую, а мама в сорок один год взялась, и у неё всё вышло как надо, — улыбается Варвара. — Но она за меня рада, гордится мной. Меня все поддерживают. Благодаря этому я чувствую в себе силу. Возможно, она сидела где–то внутри, ждала своего времени. И вот оно настало. Для меня это настоящее чудо!