​КДЦ им. В. Высоцкого приглашает в онлайн-школу по созданию собственных блогов

Юные блогеры будут выполнять практические домашние задания, самостоятельно создавать и публиковать еженедельные блоги о фестивале «Мульт-истории на каникулах», который состоится в марте на базе культурно-досугового центра имени Владимира Высоцкого. Обучение продлится два месяца под руководством опытных педагогов по анимации мультстудии «Академия волшебников» (г. Красноярск).

Ученикам онлайн-школы, прошедшим весь курс обучения, на открытии фестиваля вручат дипломы будущих блогеров. Созданные ими видеоблоги представят гостям и участникам фестиваля на большом экране.

Подробнее - по телефону 37-21-84.