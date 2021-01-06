МАУ ИЦ «Норильские новости»

​КДЦ им. В. Высоцкого приглашает в онлайн-школу по созданию собственных блогов

​КДЦ им. В. Высоцкого приглашает в онлайн-школу по созданию собственных блогов

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​КДЦ им. В. Высоцкого приглашает в онлайн-школу по созданию собственных блогов

Её учениками могут стать дети от 6 до 14 лет. Виртуальные занятия будут проходить на популярной видеоплатформе ZOOM и продлятся до 5 марта.

​КДЦ им. В. Высоцкого приглашает в онлайн-школу по созданию собственных блогов

Юные блогеры будут выполнять практические домашние задания, самостоятельно создавать и публиковать еженедельные блоги о фестивале «Мульт-истории на каникулах», который состоится в марте на базе культурно-досугового центра имени Владимира Высоцкого. Обучение продлится два месяца под руководством опытных педагогов по анимации мультстудии «Академия волшебников» (г. Красноярск).

Ученикам онлайн-школы, прошедшим весь курс обучения, на открытии фестиваля вручат дипломы будущих блогеров. Созданные ими видеоблоги представят гостям и участникам фестиваля на большом экране.

Подробнее - по телефону 37-21-84.

6 января в 17:20 290
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