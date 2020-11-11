«ОНО» — понятие, описанное Зигмундом Фрейдом в рамках его теории психоанализа и популяризированное Стивеном Кингом в одноимённом романе. «ОНО» обозначает ту сферу душевной жизни человека, которая только отчасти поддаётся осознанию и контролю, потому что её движущая сила — это влечения, что накапливаются с самого раннего детства и могут проявляться в неожиданных формах.

В конце 1970-х годов на страницах журнала «Декоративное искусство СССР» между искусствоведами и психологами разворачивается целая дискуссия на тему «Как объяснить вторжение подсознания в художественный процесс?». Её участники констатируют массовый отказ от принципов рационального формообразования. Они также отмечают частое использование элементов разных стилей в одном произведении и обсуждают феномен отчуждения художника от стиля, в котором он работает. Что делать с проявлениями «ОНО», критики не знают, а художники всё больше устремляются в область иррационального.

Сейчас эти изменения можно объяснить с помощью теорий постмодернизма. Со второй половины 1960-х годов постмодерн формировался как новый этап в развитии индустриальной культуры. Он был связан уже не столько с производством вещей, сколько с развитием информационных технологий и коммуникаций. Поток сообщений стал настолько интенсивным, что уже превышал возможности человеческого восприятия. И художники проявляют склонность к иррациональному мышлению. На рубеже 1960–1970-х годов в мировом искусстве происходит поворот от функциональных форм в сторону смешения стилей и произвольного комбинирования элементов.

Признаки нарождающегося постмодернизма наблюдаются и в советской культуре. И если ранее в массовом сознании прикладное искусство устойчиво ассоциировалось с посудой и прочими предметами быта, то в 1970-е годы художники преодолевают этот стереотип и создают произведения, которые по своему характеру больше напоминают скульптуру или тяготеют к инсталляциям. Впервые прикладное искусство освобождается от навязанных функций и становится способом философствования. А художники уже не считают нужным соответствовать каким-либо идеологическим программам и настраиваются на реализацию собственных влечений, которые далеко не всегда осознаны.

Цель выставки — продемонстрировать целый ряд художественных феноменов, которые плохо поддаются классификации в категориях советской эстетики, но раскрываются в контексте мирового постмодерна и направлений современного искусства.

Напомним, для ограничения распространения коронавирусной инфекции соблюдайте, пожалуйста, масочный режим и социальную дистанцию.