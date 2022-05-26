МАУ ИЦ «Норильские новости»

Организаторы увеличили срок приёма работ на фотоконкурс, посвящённый 200-летию Енисейской губернии

Организаторы увеличили срок приёма работ на фотоконкурс, посвящённый 200-летию Енисейской губернии

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Организаторы увеличили срок приёма работ на фотоконкурс, посвящённый 200-летию Енисейской губернии

Организаторы увеличили срок приёма работ на фотоконкурс, посвящённый 200-летию Енисейской губернии

На конкурс принимаются фотографии и фотоистории о людях, внёсших значительный вклад в развитие Красноярского края, о событиях на его территории, фотоматериалы, отражающие культуру и быт народов региона, национальные и религиозные традиции. Срок приёма заявок продлён до 31 августа.

К участию приглашаются журналисты, фотожурналисты, блогеры, фотографы и фотолюбители. Один участник может представить на конкурс не более десяти работ (серий фотографий). Количество фотографий в серии не должно превышать десяти. Подать заявку можно по следующим номинациям:

– «Репортаж». Фотографии, отражающие самые разные события, составляющие повседневность жителей края;

– «Портрет». Индивидуальные или групповые портреты людей, внёсших значительный вклад в развитие Красноярского края. Фотографии могут быть как документальными, так и постановочными;

– «Пейзаж». Фотографии, демонстрирующие многообразие и красоту ландшафтов Красноярского края. На фото могут присутствовать люди или животные, но главным героем фото должна оставаться первозданная или преображенная человеком природа;

– «Многоликий край». Фотографии, отражающие культуру и быт народов Красноярского края, национальные и религиозные традиции.

Фото из открытых источников
26 мая в 10:15 400
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