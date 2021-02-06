Театр–студия «Да» рассказал о блокаде Ленинграда.

Это первая работа нового коллектива Городского центра культуры. В феврале 2020 года его организовал и возглавил режиссёр Андрей Дустимов, который раньше работал во Дворце творчества детей и молодёжи. Театрально–поэтическую композицию показали в дни акции памяти «Блокадный хлеб», которая проходила в конце января в честь 77–летия со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. Декорацией для постановки послужила экспозиция, созданная талантливыми художниками ГЦК: события разворачивались в пространстве, где воспроизвели квартиру жителей Ленинграда до и после блокады.

Одним из главных свидетельств блокады стал дневник девочки Тани Савичевой, в котором всего девять страниц с записями трагических дат и имён ушедших родных. Её сверстники, норильчане сегодняшних дней, так прониклись пережитым ленинградцами горем, что зрителям казалось — они наблюдают настоящие мгновения трагедии. На репетициях режиссёру удалось помочь детям понять и передать смысл поэтических произведений Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и других авторов, которые легли в основу композиции.

Представления посмотрели ребята из старших групп детсада № 49, гимназии № 5 и других школ города. На завершающий показ пригласили почётных гостей, среди которых были начальник штаба Юнармии по Красноярскому краю Денис Побилат и член Общественной палаты Российской федерации Валерий Васильев. Эти мужественные люди смотрели постановку со слезами на глазах, так сильно подействовала на них искренняя, лишённая пафоса игра детей.

Интересно, что в коллективе, где сейчас занимаются 30 ребят от 10 до 16 лет, почти ни у кого нет театрального опыта. Помогли создать атмосферу блокадного Ленинграда старые фотокадры и музыкальные фрагменты. А в финале солистка студии ГЦК Voices Анастасия Оганина проникновенно исполнила знаменитую антивоенную песню «Обними меня», участники спектакля зажгли свечи памяти, зрителям раздали по 125 граммов хлеба, это была дневная норма для детей блокадного Ленинграда.