МАУ ИЦ «Норильские новости»

Осталось три дня до окончания приёма заявок на грантовую программу «Документальное кино Красноярья»

Осталось три дня до окончания приёма заявок на грантовую программу «Документальное кино Красноярья»

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Осталось три дня до окончания приёма заявок на грантовую программу «Документальное кино Красноярья»

Осталось три дня до окончания приёма заявок на грантовую программу «Документальное кино Красноярья»

Принять участие в конкурсе могут норильчане, которые занимаются производством кинофильмов или телепрограмм.

Подать заявку конкурсанты могут по следующим номинациям:

- «Звезда Героя». Фильмы о жителях края, удостоенных званий: Герой России (Герой Советского Союза) и Герой труда России (Герой социалистического труда);

- «Выдающиеся деятели Красноярского края». Фильмы исторического содержания о жителях Красноярья, внёсших значительный вклад в становление и развитие региона;

- «Музыкальная культура Красноярского края» (к 150-летию С. В. Рахманинова). Фильмы о выдающихся деятелях и событиях, связанных с музыкальным искусством Красноярского края, в том числе с творчеством Сергея Рахманинова;

- «К 100-летию со дня рождения В. П. Астафьева». Фильмы о жизни, творческом пути и наследии писателя Виктора Астафьева;

- «200-летие образования Енисейской губернии». Фильмы, отражающие исторические события периода образования и становления Енисейской губернии;

- «Коренные малочисленные народы Красноярского края». Фильмы о жизни людей, принадлежащих к коренным малочисленным народам, входящим в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверждённый Постановлением правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255, населяющим Красноярский край;

- «Современники». Фильмы о достижениях людей, проживающих сегодня на территории Красноярского края, в разных сферах жизни. Хронометраж фильмов - от 20 мин.

Максимальная сумма гранта – 3 млн рублей.

Фото из открытых источников
21 января в 17:22 570
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