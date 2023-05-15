Открыт приём заявок на Литературный марафон «Антология поэзии Красноярского края»

Марафон – это постоянно действующий конкурс, который предполагает отбор произведений по мере их получения и публикацию сборника избранных произведений по мере их накопления. От одного автора принимается не более 2-х произведений по каждой номинации.

Участники присылают произведения на темы:

«Мои родники» – стихи о семье и родине.

«Мой компас земной» – стихи о вере, надежде и любви.

«Мой мир» - красивые стихи о живой природе.

«Моя любовь» - светлые стихи о любви.

«Мой голос» - позитивные стихи на свободную тему.

Литературный марафон «Антология поэзии Красноярского края» проводится по инициативе редакции альманаха «Венец поэзии» при поддержке Международной академии наук и искусств. Предпочтение отдается классическим стихам с позитивной тематикой. Избранные стихи публикуются в специальном выпуске альманаха «Венец поэзии» за счет редакции. Выдаются именные сертификаты об официальной публикации в зарегистрированном СМИ с уникальным номером и штрих-кодом. Альманах выставляется на Международной книжной выставке.

Подробнее: https://konkurs.vpoezii.online/?tur=24