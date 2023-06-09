Открыта запись на новую летнюю музейную программу для подростков «Краеведение на английском»

Музей Норильска открывает запись на летнюю образовательную программу для подростков 12—14 лет «Краеведение на английском». Специальное предложение для учащихся 6—8 классов, изучающих английский язык в школе на оценки «хорошо» и «отлично». Этим летом держим курс на Таймыр! Музейные занятия позволят улучшить навыки разговорного английского языка в процессе более близкого знакомства с историей родного полуострова на основе музейной коллекции. Занятия будут проходить в течение лета в будние дни с 13 до 15 часов.

Для гармоничного развития подрастающей личности важно развивать коммуникативные навыки, находиться в диалоге со сверстниками, дискутировать на разные темы, критически размышлять, вместе изучать этот большой мир и обязательно родной край, уметь презентовать себя и занимательно рассказать об уникальном месте, в котором мы живём. Старшим наставником и медиатором для подростков станет музейный педагог. Вместе участники музейного клуба разговорного английского, оттачивая языковые навыки, будут изучать Таймыр через научные знания в области истории, биологии, палеонтологии, геологии, географии и этнографии на основе экспонатов из музейной коллекции. Для подростков станут доступны предметы, которые обычно находятся в закрытых хранилищах и демонстрируются только на выставках.

Курс «Краеведение на английском» — это цикл занятий, включающий тематические блоки «Природа Таймыра», «Коренные народы Таймыра» и «Освоение Русского Севера. Открытие Норильска». После изучения каждого раздела участники клуба смогут показать новые навыки и знания в формате открытой экскурсии для своей семьи и друзей.

Курс стартует 13 июня 2023 года на центральной площадке — в Музее Норильска (Ленинский, 14). Открыта запись в группу по телефонам: 46-13-27 и 8 913 506-20-75 (Алёна Петровна). Стоимость одного дня занятий — 400 рублей. Количество мест ограничено. Билеты на занятия доступны по Пушкинской карте.