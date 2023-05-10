Открыта запись на все тематические смены «Музейной продленки» 2023
Открыта запись на все тематические смены «Музейной продленки» 2023
Лето, каникулы, дети «под музейным присмотром».
Музей Норильска открывает запись на тематические смены «Музейной продленки», своей популярной образовательно-развлекательной летней программы игровых музейных занятий для школьников младших классов, пробуждающей в детях живой интерес к науке и окружающему миру. Встречаемся в музее уже шестое лето, чтобы вместе весело и познавательно провести каникулы. Первые тематические смены стартуют уже с 5 июня 2023 на трех музейных площадках – в Музее Норильска (Ленинский, 14), в Художественной галерее (Талнахская, 78) и в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а). Вторая смена пройдет с 3 по 21 июля, третья – с 31 июля по 18 августа. Занятия «продленки» традиционно проводятся по будням, с 14.00 до 17.00. Возраст детей в группах – 7-11 лет.
В Музее Норильска (Ленинский, 14) первая тематическая смена называется «Юные орнитологи» – музейный бёрдвотчинг в зеленом сквере, где живут птицы. Под чутким руководством научных сотрудников музея начинающие исследователи будут изучать пернатых, обитающих в городской черте и далеко за ее пределами – по всему Таймыру, а также будут учиться заботе и бережному отношению к птицам со знанием дела. Наблюдая за поведением и полетом, юные орнитологи узнают птичьи секреты и попробуют применить их на практике при разработке своего воздушного змея. Запись в группу по телефонам: 46-13-27, 8-913-534-79-25. Вторая смена «Юные краеведы» в Музее Норильска будет посвящена научным экспедициям и музейным путешествиям по полуострову Таймыр. Завершит лето смена «Юные экологи», на занятиях которой будущие ученые изучат экосистему Таймыра и заведут новые полезные привычки для бережного отношения к природе. Запись открыта на все тематические смены.
В Художественной галерее по такому же графику все лето будет работать самая творческая музейная арт-продленка, акцент которой на изобразительном искусстве. Для вдохновения и правильного творческого развития занятия пройдут среди подлинных произведений изобразительного искусства в выставочных залах галереи. Дети познакомятся с интересными творческими приёмами и создадут свои первые шедевры. Запись в группы по телефону: 43-35-69.
Летние тематические смены «Музейной продленки» в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а) в те же даты: «Юные орнитологи», «Юные этнографы» и «Юные зоологи». Запись в группы по телефону: 44-27-81.