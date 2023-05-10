Открыта запись на все тематические смены «Музейной продленки» 2023

Лето, каникулы, дети «под музейным присмотром».

Музей Норильска открывает запись на тематические смены «Музейной продленки», своей популярной образовательно-развлекательной летней программы игровых музейных занятий для школьников младших классов, пробуждающей в детях живой интерес к науке и окружающему миру. Встречаемся в музее уже шестое лето, чтобы вместе весело и познавательно провести каникулы. Первые тематические смены стартуют уже с 5 июня 2023 на трех музейных площадках – в Музее Норильска (Ленинский, 14), в Художественной галерее (Талнахская, 78) и в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а). Вторая смена пройдет с 3 по 21 июля, третья – с 31 июля по 18 августа. Занятия «продленки» традиционно проводятся по будням, с 14.00 до 17.00. Возраст детей в группах – 7-11 лет.

В Музее Норильска (Ленинский, 14) первая тематическая смена называется «Юные орнитологи» – музейный бёрдвотчинг в зеленом сквере, где живут птицы. Под чутким руководством научных сотрудников музея начинающие исследователи будут изучать пернатых, обитающих в городской черте и далеко за ее пределами – по всему Таймыру, а также будут учиться заботе и бережному отношению к птицам со знанием дела. Наблюдая за поведением и полетом, юные орнитологи узнают птичьи секреты и попробуют применить их на практике при разработке своего воздушного змея. Запись в группу по телефонам: 46-13-27, 8-913-534-79-25. Вторая смена «Юные краеведы» в Музее Норильска будет посвящена научным экспедициям и музейным путешествиям по полуострову Таймыр. Завершит лето смена «Юные экологи», на занятиях которой будущие ученые изучат экосистему Таймыра и заведут новые полезные привычки для бережного отношения к природе. Запись открыта на все тематические смены.

В Художественной галерее по такому же графику все лето будет работать самая творческая музейная арт-продленка, акцент которой на изобразительном искусстве. Для вдохновения и правильного творческого развития занятия пройдут среди подлинных произведений изобразительного искусства в выставочных залах галереи. Дети познакомятся с интересными творческими приёмами и создадут свои первые шедевры. Запись в группы по телефону: 43-35-69.

Летние тематические смены «Музейной продленки» в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а) в те же даты: «Юные орнитологи», «Юные этнографы» и «Юные зоологи». Запись в группы по телефону: 44-27-81.