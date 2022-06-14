МАУ ИЦ «Норильские новости»

Открыт приём работ на VI региональную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края»

Открыт приём работ на VI региональную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края»

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Открыт приём работ на VI региональную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края»

Выставка пройдёт в декабре текущего года в честь Международного дня художника.

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К участию приглашаются авторы со специальным художественным образованием, члены творческих союзов, ассоциаций и студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет рассмотрит работы, выполненные в любом направлении на свободную тему. Важное условие — работы должны быть созданы в период с 2021 года и ранее не экспонированы публично. В комиссию войдут представители профессионального сообщества художников, искусствоведы, представители городской администрации и другие. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».

Заявки на участие принимаются до 1 ноября. Для этого необходимо подготовить в электронном виде фотоизображения работ (в небольшом разрешении и объёме, общий вес — до 2 Мб), заполнить заявку и направить на электронный адрес: severvystavkom@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3919) 46-52-78, 8-913-163-77-99, контактное лицо Анастасия Смирнова.

14 июня в 11:30 650
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