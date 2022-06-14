Открыт приём работ на VI региональную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края»

К участию приглашаются авторы со специальным художественным образованием, члены творческих союзов, ассоциаций и студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет рассмотрит работы, выполненные в любом направлении на свободную тему. Важное условие — работы должны быть созданы в период с 2021 года и ранее не экспонированы публично. В комиссию войдут представители профессионального сообщества художников, искусствоведы, представители городской администрации и другие. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».

Заявки на участие принимаются до 1 ноября. Для этого необходимо подготовить в электронном виде фотоизображения работ (в небольшом разрешении и объёме, общий вес — до 2 Мб), заполнить заявку и направить на электронный адрес: severvystavkom@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3919) 46-52-78, 8-913-163-77-99, контактное лицо Анастасия Смирнова.