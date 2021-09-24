Открывается новый творческий сезон в виртуальных залах Красноярского края

Виртуальный концертный зал – это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. В Норильске первая трансляция в новом сезоне состоится 26 сентября в 15.00.

Виртуальный концертный зал размещается на первом этаже Талнахской городской библиотеки (ул. Диксона, 9). Он рассчитан на 80 мест. Гости мероприятия смогут послушать музыку Эдуарда Артемьева к любимым советским и российским фильмам: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Утомлённые солнцем», «Солярис», «Легенда № 17» в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии и Московского государственного академического камерного хора.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех антиковидных мер.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7-906-904-55-42.