Памятник Николаю Урванцеву вновь остался без пенсне

Камеры, установленные на фасаде музея, помогли полиции быстро раскрыть преступление. Один из хулиганов, который и нанёс ущерб памятнику, свою вину признал. Родители парня не отказываются возместить ущерб, однако уголовное дело уже возбуждено, впереди следствие.

В управлении по делам культуры и искусства администрации Норильска случившееся называют не иначе как вандализмом. И предлагают: чтобы многострадальный бронзовый Урванцев перестал наконец-таки быть объектом нездорового любопытства хулиганов, взрослым нужно донести до своих детей простую мысль о том, что памятник - это отражение славной истории города, он посвящён человеку, ставшему символом целой эпохи и примером личного мужества.

- Подобные происшествия повторяются уже не первый раз. Но пенсне Урванцева - это не просто забавная безделушка. Возмущает то, что подрастающее поколение вряд ли задумывается о масштабе фигуры самого Урванцева и желании горожан путём установки памятника увековечить историческую память, - говорит Ирина Субочева, начальник управления. - Николай Николаевич любил Норильск, много сил, знаний, опыта вложил в его развитие. Был дважды репрессирован, но не сломался, не потерял веру в северный город. Это образец величия духа. И я хочу обратиться в первую очередь ко взрослым. Уважаемые норильчане, сводите детей в музей, в Первый дом Норильска, которому в этом году исполнилось сто лет! Познакомьте детей с историей Норильска, покажите, в каких условиях жили люди, как рождался наш город. Только знания о нашем прошлом уберегут от подобных надругательств над памятниками в будущем. Пока же ситуация печальная, и для меня она служит маркером морального состояния общества.

Скульптура Николая Урванцева входит в памятный комплекс - вместе со стелой «Жертвам Норильлага» и Первым домом Норильска. В управлении по делам культуры и искусства надеются, что норильчане, проходя в следующий раз по музейному скверу, остановятся на 10-15 минут и расскажут своим детям о том, что означают эти исторические объекты.

Ирина Субочева отмечает, что устранить причинённый памятнику вред само по себе не просто. Отливка из бронзы такого небольшого предмета, как пенсне - работа кропотливая. Металл каждый раз приходится заказывать с материка, а потом ждать, когда аксессуар будет готов и водружён на своё законное место.

Учитывая, какой нехорошей популярностью пользуется пенсне у охотников за трофеями, в управлении культуры и Музее Норильска уже думали выпустить такой сувенир и продавать всем желающим.

- Музей стоит на пороге модернизации и переосмысления своей деятельности, планируется запустить линейку сувенирной продукции, куда, возможно, войдёт и это пенсне, - пояснила Ирина Субочева.

Она также рассказала о ходе реставрации расположенного в музейном сквере памятника «Жертвам Норильлага».

- С 2016 года мы не могли найти специалистов, которые занялись бы этой работой, безусловно, очень тяжёлой. Спасибо умельцам фирмы «Альфа Дом» за то, что взялись за облагораживание этого памятного места. Им пришлось полностью разобрать памятник, очистить каждую деталь и сварить конструкцию вновь.

Сейчас монумент стоит на привычном месте, рабочие восстанавливают фундамент. После этого памятник защитят специальным покрытием от коррозии. Все работы планируется завершить до конца сентября.

В управлении по делам культуры и искусства также добавили, что представители норильской общественной организации «Защита жертв политических репрессий» выступили с инициативой установки новых памятников. Но сейчас важно восстановить уже имеющиеся, а к поднятому общественниками вопросу планируется вернуться в конце года.