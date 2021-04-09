Перед норильчанами впервые выступят ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и скрипачка Е Юн Чой из Южной

Выступление пройдёт в рамках большого музыкального фестиваля Юрия Башмета. Билеты на это яркое событие в культурной жизни Норильска можно приобрести уже сейчас, продажа открыта в онлайн-кассе Красноярской краевой филармонии.

Юрий Башмет, выдающийся дирижёр и альтист, превративший скромный альт в блистательный солирующий инструмент, представит концерт классической музыки, где солирует скрипка, нередко называемая царицей среди других музыкальных инструментов и имеющая неповторимый сложный тембр. Недаром многие композиторы писали главные свои мелодии для скрипичной партии.

Музыка прозвучит в исполнении артистов ансамбля «Солисты Москвы». Ансамбль неоднократно номинировался на премию Грэмми и в 2008 году удостоен этой престижной премии в номинации «Лучшее выступление в составе малого ансамбля».

Солирует скрипачка Е Юн Чой известная как самый молодой участник Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского. Е Юн Чой повторила этот рекорд на Международном конкурсе Леопольда Моцарта в Австрии, а затем и в Индианаполисе. Девочка, благодаря своему таланту, поступила в Сеульский университет в возрасте семи лет.