Первый концерт после продолжительного перерыва дал в Дудинке Таймырский ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро»

По словам художественного руководителя «Хэйро» Галины Чернышевой, во время противоэпидемических мер артисты ансамбля, чья работа как раз заключается в танце, в движении, одно время даже не имели возможности проводить репетиции. Говорить о том, что ребята потеряли форму нельзя, но решение о проведении концерта было воспринято не только с восторгом, но и с изрядной долей волнения.

Жители и гости Дудинки ждали своих кумиров с нетерпением — билеты, количество которых было ограничено опять же в связи с антиковидными мерами и особой схемой рассадки зрителей, были раскуплены в одночасье. Для гостей танцевальные номера «Хэйро» и вокальные выступления группы в его составе «Сулускан» («Звёздочка»), сменяя друг друга в программе, промелькнули на одном дыхании. А переживания самих артистов ощущались не столько о себе, сколько о двух своих новых коллегах, для которых этот концерт был дебютным.

В программе были представлены несколько уже известных постановок в обновлённой редакции, новые номера и уже ставшие классическими — как, например, сам танец «Хэйро» с хороводом или песня «От Дудинки до Норильска рукой подать» в исполнении мастера сцены Виталия Поротова.

По словам Галины Чернышевой, концерт они отработали хорошо, правда, разбор замечаний потом все равно состоялся. Но выступление ансамбля «Хэйро» после продолжительного перерыва однозначно состоялось. Настолько, что благодарные зрители принесли и дарили артистам букеты цветов.