«Планёрка» любимыми песнями отметит свой 15–й сезон

Известное творческое объединение поющих руководителей родилось в ноябре 2005 года. С тех пор «Планёрка» организовала около 70 выступлений, посвящённых праздничным событиям в жизни города и страны. На этот раз два концерта состоятся не в Большом зале ГЦК, который находится на ремонте, а впервые на танцполе «Арт–холла», рассчитанном на 220 мест.

Любимые песни своих зрителей исполнят ветераны этого необычного поющего содружества: Сергей Бездетко, Галина Пляскина, Елена Савосина, Юрий Лабузов, Александр Маркелов, Татьяна Скорик, Алина Крамарева и другие. В большой и дружной команде последние годы поют и норильчане Мария Просекина, Ольга Челяда и Оксана Завгородняя, а также Юрий Гуляев и даже поющий фотокорреспондент «Заполярной Правды» Владимир Макушкин.

В концерте примет участие новый ансамбль «Эридан», а также ребята из третьего лицея, по возрасту они — ровесники «Планёрки». Ведущим концерта по традиции станет главный её организатор депутат Норильского горсовета Леонид Соломаха. А для его замечательной соведущей кандидата педагогических наук Ларисы Тимкиной это будет прощание с Норильском. Концерты состоятся в субботу, 27 февраля, в 15.00 и 18.00 с соблюдением необходимых мер для сохранения здоровья.