По решению городского Совета Норильской детской художественной школе присвоят имя Николая Лоя
По решению городского Совета Норильской детской художественной школе присвоят имя Николая Лоя
Ещё на сентябрьской сессии городской Совет принял решение увековечить имя Николая Лоя на фасаде Норильской детской художественной школы по адресу: ул. Комсомольская, 52А.
На днях на заседании депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению парламентарии единогласно решили утвердить установку мемориальной доски на фасаде НДХШ. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета.
Напомним, что Николай Лой, участник Великой Отечественной войны, с 1960 по 1980 год жил в Норильске. Под его руководством в 1963 году при Дворце культуры была открыта студия изобразительного искусства для взрослых, а затем в 1966 году при его активном содействии детская художественная школа, где живописец работал и педагогом, и директором. В разное время произведения Лоя экспонировались не только на краевых, но и на зональных, республиканских и всесоюзных выставках. Всего на счету художника их было около 200.