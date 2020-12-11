По решению городского Совета Норильской детской художественной школе присвоят имя Николая Лоя

На днях на заседании депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению парламентарии единогласно решили утвердить установку мемориальной доски на фасаде НДХШ. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета.

Напомним, что Николай Лой, участник Великой Отечественной войны, с 1960 по 1980 год жил в Норильске. Под его руководством в 1963 году при Дворце культуры была открыта студия изобразительного искусства для взрослых, а затем в 1966 году при его активном содействии детская художественная школа, где живописец работал и педагогом, и директором. В разное время произведения Лоя экспонировались не только на краевых, но и на зональных, республиканских и всесоюзных выставках. Всего на счету художника их было около 200.