Победа наша

Мероприятие проводилось в онлайн–формате (по видеозаписям) в рамках празднования 75–летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступил Центр культурных инициатив г. Красноярска.

Всего на конкурс было подано 120 заявок от творческих коллективов и исполнителей из Хакасии, Тывы и Красноярского края. Участники соревновались в четырёх номинациях: вокальное творчество; инсценированная песня; литературное творчество; театральное творчество.

Жюри, в состав которого вошли специалисты в области культуры и искусства региона и страны, отметило хороший уровень исполнительского мастерства участников из Норильска.

Образцовая вокально–эстрадная студия «Аквамарин» КДЦ им. В. Высоцкого стала лауреатом первой степени в номинации «Вокальное творчество (эстрадный вокал)» с номером «В разведке». Руководитель студии — Елена Тихонова.

Особо отличился коллектив вокальной студии Voices Городского центра культуры под руководством Анастасии Красносельской. За исполнение номеров «Спасибо» и «Обними» норильчан наградили дипломами лауреатов первой степени, а номер «Воздушный змей» был отмечен дипломом Гран–при.