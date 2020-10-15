Подросток из Красноярска снялся в новом фильме Валерия Тодоровского

Это история старшеклассника, который страдает сомнамбулизмом, и родители приводят его к гипнологу. Выясняется, что подросток не поддается гипнозу, но становится учеником психотерапевта, а сам он постепенно перестаёт различать реальность и иллюзии. Фильм уже показали на 42-м Московском международном кинофестивале.

Главную роль в «Гипнозе» — старшеклассника Мишу — сыграл 16-летний красноярец Сергей Гиро. Начинающий актёр является воспитанником красноярской музейно-театральной студии «Сибирячок», которой руководит внучка Виктора Астафьева — режиссёр Полина Астафьева.

В Красноярске Сергей участвовал в спектаклях по произведениям Астафьева: «Конь с розовой гривой» (Санька старший), «Трещина» (Толя Мазов) и «Недетское время» (Валя Котик).

Сначала Сергей Гиро проходил пробы у режиссёра Александра Ханта к фильму«Межсезонье», но не подошёл на роль. Тогда его отправили на кастинг к Валерию Тодоровскому, где его утвердили. Вместе с юным актёром роли в фильме исполняют Максим Суханов (психотерапевт), Екатерина Федулова и Сергей Медведев (мама и папа главного героя).Для 16-летнего школьника это первая роль в кино.