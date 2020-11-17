Подведены итоги ежегодного конкурса «Северная палитра»

В нём участвовали 2408 учеников из 111 художественных школ России. Профессиональное жюри оценивало работы юных авторов в трёх номинациях: «Живопись», «Графика» и «Декоративно–прикладное искусство».

Конкурсу уже более 25 лет, сначала он был зональным, потом стал региональным и уже два года имеет масштаб всероссийского. Победителями и призёрами в номинации «Живопись» стали 175 ребят, в номинации «Графика» — 71 человек, в номинации «Декоративно–прикладное искусство» жюри выделило 53 работы.

В этом году из–за пандемии коронавируса торжественного награждения победителей не будет. В течение месяца в электронном формате всем авторам лучших рисунков разошлют дипломы.

Учредитель конкурса «Северная палитра — 2020» — управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, партнёры — благотворительный фонд «Территория добра» и клиника медицины труда.