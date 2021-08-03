Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»

Проект «Северный ЛэндАрт» подарил норильчанам 10 уникальных арт-объектов, которые украсили экотропу на лыжной базе «Оль-Гуль». Открытие парка скульптур состоялось в первый день фестиваля «Северная ягода», тогда же было открыто оффлайн и онлайн-голосование за лучшую работу.

По результатам оффлайн-голосования победителем стал объект «Сердце», созданный Олегом и Верой Чуклай (Новосибирска). Лидером по итогам онлайн-голосования стал арт-объект «Шаман» — творчество Галины и Антона Харитоновых (Москва).

Также среди приглашённых мастеров прошло внутреннее голосование, призовые места распределились следующим образом:

I место — объект «Жёлудь» Ольги Богомоловой (Чехов) и Надежды Печёновой (Москва);

II место — объект «Сердце» Олега и Веры Чуклай (Новосибирск);

III место — объект «Ёжик» Екатерины Константиновой (Ангарск) и Зои Степанец (Новосибирск).

Организаторы фестиваля надеются, что норильчане будут относиться бережно к скульптурам, чтобы сберечь сами фигуры и хрупкую природу вокруг них.

Напомним, что проект реализован при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Главные партнёры — управление по делам культуры и искусства, лыжная база «Оль-Гуль».