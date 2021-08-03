МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»

Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»

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Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»

Созданием шедевров из природных материалов занимались мастера-флористы из разных городов России под руководством команды АНО «Сибирское Арт-Пространство».

Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»Подведены итоги голосования за лучшую скульптуру фестиваля «Северный ЛэндАрт»

Проект «Северный ЛэндАрт» подарил норильчанам 10 уникальных арт-объектов, которые украсили экотропу на лыжной базе «Оль-Гуль». Открытие парка скульптур состоялось в первый день фестиваля «Северная ягода», тогда же было открыто оффлайн и онлайн-голосование за лучшую работу.

По результатам оффлайн-голосования победителем стал объект «Сердце», созданный Олегом и Верой Чуклай (Новосибирска). Лидером по итогам онлайн-голосования стал арт-объект «Шаман» — творчество Галины и Антона Харитоновых (Москва).

Также среди приглашённых мастеров прошло внутреннее голосование, призовые места распределились следующим образом:

I место — объект «Жёлудь» Ольги Богомоловой (Чехов) и Надежды Печёновой (Москва);

II место — объект «Сердце» Олега и Веры Чуклай (Новосибирск);

III место — объект «Ёжик» Екатерины Константиновой (Ангарск) и Зои Степанец (Новосибирск).

Организаторы фестиваля надеются, что норильчане будут относиться бережно к скульптурам, чтобы сберечь сами фигуры и хрупкую природу вокруг них.

Напомним, что проект реализован при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Главные партнёры — управление по делам культуры и искусства, лыжная база «Оль-Гуль».

Фото Владимир Макушкин
3 августа в 11:17 390
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