МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги смотра-конкурса «Уходил на войну сибиряк: народное творчество на передовой и в тылу»

Подведены итоги смотра-конкурса «Уходил на войну сибиряк: народное творчество на передовой и в тылу»

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Подведены итоги смотра-конкурса «Уходил на войну сибиряк: народное творчество на передовой и в тылу»

С февраля по апрель текущего года жители региона могли принять участие в конкурсе, как в очном, так и в дистанционном формате. Конкурс был приурочен к 75-летию Великой Победы.

Ансамбль народного танца «Оганер».Ансамбль казачьей песни «Горлица».Детский ансамбль «Казачок».Мазур Елизавета (Норильска детская художественная школа). Вокально-эстрадная студия «Аквамарин».Швецова Елизавета (Норильска детская художественная школа).Гетманцева Софья (Норильска детская художественная школа).Вокальная студия Voices.Корнилов Александр (Норильска детская художественная школа).

От Норильска участие приняли девять учреждений, подведомственных управлению по делам культуры и искусства администрации Норильска. Норильчане подготовили конкурсную программу из 28 номеров и выставку изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

1 декабря были определены лауреаты краевого смотра-конкурса, среди которых оказались и наши северяне. В номинации «Вокально-хореографические программы»: Шайхисламов Рустам (Норильская детская школа искусств); Серебряков Евгений, Штыль Анастасия

Коломиец Станислав, Оганина Анастасия, Дустимова Екатерина совместно с ансамблем «Болеро» (вокальная студия Voices); детский ансамбль «Казачок» (Норильская детская музыкальная школа); ансамбль казачьей песни «Горлица» (Кайерканская детская школа искусств); вокально-эстрадная студия «Аквамарин» (КДЦ им. Вл. Высоцкого); ансамбль народного танца «Оганер» (Оганерская детская школа искусств).

Лауреаты выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства: Корнилов Александр, Гетманцева Софья, Швецова Елизавета, Мазур Елизавета (Норильска детская художественная школа); Чепурная Анна (Городской центр культуры); Бакланов Дмитрий, Бакланова Светлана, Данилов Александр, Лузин Кирилл (Кайерканская детская школа искусств).

Напомним, что конкурс проходил в три этапа. На каждом этапе жюри отбирало лучшие коллективы, которые проходили дальше.

7 декабря в 12:21 370
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