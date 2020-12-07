Подведены итоги смотра-конкурса «Уходил на войну сибиряк: народное творчество на передовой и в тылу»

От Норильска участие приняли девять учреждений, подведомственных управлению по делам культуры и искусства администрации Норильска. Норильчане подготовили конкурсную программу из 28 номеров и выставку изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

1 декабря были определены лауреаты краевого смотра-конкурса, среди которых оказались и наши северяне. В номинации «Вокально-хореографические программы»: Шайхисламов Рустам (Норильская детская школа искусств); Серебряков Евгений, Штыль Анастасия

Коломиец Станислав, Оганина Анастасия, Дустимова Екатерина совместно с ансамблем «Болеро» (вокальная студия Voices); детский ансамбль «Казачок» (Норильская детская музыкальная школа); ансамбль казачьей песни «Горлица» (Кайерканская детская школа искусств); вокально-эстрадная студия «Аквамарин» (КДЦ им. Вл. Высоцкого); ансамбль народного танца «Оганер» (Оганерская детская школа искусств).

Лауреаты выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства: Корнилов Александр, Гетманцева Софья, Швецова Елизавета, Мазур Елизавета (Норильска детская художественная школа); Чепурная Анна (Городской центр культуры); Бакланов Дмитрий, Бакланова Светлана, Данилов Александр, Лузин Кирилл (Кайерканская детская школа искусств).

Напомним, что конкурс проходил в три этапа. На каждом этапе жюри отбирало лучшие коллективы, которые проходили дальше.