PolArt продолжает творческие встречи в формате artist talk

Елизавета - выпускница Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года и художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова. За её плечами работа в роли художника в театрах, участие в многочисленных выставках.

«Я путешествую по городам России и делаю их «непарадные» портреты с помощью фактур и объектов, которые нахожу на месте. Это что-то среднее между коллажем, инсталляцией и живописью», - поделилась художница.

В Норильске Елизавета в течение трёх недель планирует воплотить своё видение нашего города. «Норильск - фактура perfect» станет третьим проектом сезона PolArt 2021/22. Его уникальность в том, что он художественно исследует не прошлое или будущее города, и даже не его настоящее, а present perfect - «настоящее совершенное».

На первой встрече художница расскажет о своих проектах, посвящённых исследованию фактур других городов, и о методах работы. Художнику интересно узнать у горожан, какая фактура или объект олицетворяет Норильск для них самих.

Встреча состоится 12 августа в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt. Вход свободный.

В PolArt-резиденции действуют масочный режим и социальная дистанция.