PolArt-резиденция открывает приём заявок на 2021 год

Напомним, полярная арт-резиденция PolArt — это программа музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» по поддержке современного искусства. Была открыта в 2016 году при участии администрации Норильска и компании «Норникель». В резиденцию приглашаются творческие люди, ищущие вдохновения в необычных местах, те, кому интересно стать причастным к изменению этих мест.

В новом сезоне заявок будет поддержано больше — может быть реализовано до семи арт-проектов. Претендентам важно показать в заявке, как и почему творческий замысел, путь, траектория развития связаны с Севером, Арктикой, индустриальным заполярным городом и почему проект может быть реализован именно в Норильске.

Увеличен и период, в который в наш город смогут приехать победители программы, — с июня 2021 года по февраль 2022-го.

Расширение масштабов программы стало возможным благодаря поддержке проекта музея «(НЕ)тайное знание. Ликбез по современному искусству» по грантовой программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель». А также благодаря тому, что с этого года администрация Норильска расширила поддержку резиденции в рамках программы «Развитие культуры». Неизменный организационный партнёр PolArt — благотворительный фонд «Территория добра».

Наталья Федянина, директор Музея Норильска, считает, что заявок в этот раз будет подано гораздо больше:

- Это пятый набор, один пришлось пропустить. И уже понятно, что интерес художников к нашей резиденции возрос. Ну во-первых, они засиделись в пандемию, сегодня им как никогда хочется реализоваться и самовыразиться, а Норильск — удивительное место, отлично для этого подходящее. Во-вторых, в России растёт число арт-резиденций, и наш PolArt, созданный при муниципальном музее и стабильно функционирующий, служит образцом для государственных. Так, целый год мы помогали коллегам из Мурманской области, где планируется открытие целой сети резиденций. И это не единственный регион, где о нас знают, говорят и используют наш опыт. Поэтому, несмотря на то, что мест, куда художники могут поехать, день ото дня становится больше, норильская резиденция не перестаёт быть на слуху, и число желающих с нами сотрудничать растёт в геометрической прогрессии.