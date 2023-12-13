PolArt-резиденция заняла восьмую строчку в рейтинге российских арт-резиденций

Популярный онлайн-журнал RUSSPASS – проект правительства Москвы, посвящённый интересным местам, событиям и путешествиям по России, – включил полярную арт-резиденцию PolArt в топ-8 лучших арт-резиденций страны.

Специальное пространство, где художники могут пожить и реализовать оригинальные проекты, открыли в Норильске в 2016 году при поддержке муниципалитета и гранта программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Полярная арт-резиденция входит в состав музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска». За семь лет работы в PolArt реализовали 34 резидентские идеи. У музея сложилась значимая коллекция актуального современного искусства, что особенно ценно – посвящённого городу и нашей особой, парадоксальной арктической территории. Эта постоянно растущая коллекция станет ядром в собрании будущего Арктического музея современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, АММА), недавно её значимость и статус подтвердили в широкой профессиональной среде: весь архив PolArt стал отдельной экспозицией на самой престижной в стране биеннале — XV Красноярской музейной биеннале.

Включение в список лучших российских арт-резиденций ещё одно доказательство того, что PolArt востребованна у художников, уже хорошо известна за пределами Норильска и тем самым выполняет свои задачи. В их числе не только исследование и переосмысление города через художественное видение и инструменты искусства, но и целенаправленное построение в общественном сознании творческого имиджа отдалённой северной территории.