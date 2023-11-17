Полярная арт-резиденция PolArt объявила новый конкурсный набор заявок на сезон 2024 года

Музей Норильска приглашает в полярную арт-резиденцию тех, кто ищет вдохновения в необычных местах и кому интересно стать агентом их изменения. График проживания и программу участия согласовывают индивидуально для каждого резидента, в зависимости от масштаба и общей концепции проектов. Длительность – от двух недель до двух месяцев. В период реализации проекта резиденту возмещают стоимость авиаперелёта из Москвы в Норильск и обратно, для проживания и работы бесплатно предоставляют оборудованную студию-мастерскую в исторической части города, выплачивают стипендию в размере 50 тысяч рублей и компенсируют затраты на материалы – холст, краски, видеопроизводство и т.п. в сумме до 50 тысяч рублей.

Заявки на 2024 год принимают до 15 января. Форма для подачи заявок – по ссылке. Подробные условия участия – на polart.tilda.ws.

Напомним, что PolArt – это программа музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» по поддержке современного искусства. Полярную арт-резиденцию открыли в 2016 году при поддержке мэрии Норильска и грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Художники и кураторы участвуют в программе на основе открытого конкурса. Набор резидентов проходит раз в год. Для местных художников действует специальная программа поддержки. За семь лет работы, с 2016 по 2023 год, в PolArt реализовали 33 резидентские идеи. Почти все проекты, вместе составляющие масштабный художественный миф о Норильске, этой осенью впервые представили за пределами города в едином выставочном пространстве – на XV Красноярской музейной биеннале. Благодаря «полярным видениям» арт-резидентов – разнообразию жанров, тем и смыслов – экспозиция, выставленная в залах музейного центра «Площадь Мира», позволяет лучше понять исключительность и парадоксальность города, взглянуть на него с неожиданных ракурсов. Последними резидентами 2023 года стали «Синие носы» (The Blue Noses Group) – известная арт-группа в составе Вячеслава Мизина, Александра Шабурова и Евгения Иванова. В Норильске они создали проект «Снежный авангард», который пополнил коллекцию современного искусства PolArt.