Полярная арт-резиденция PolArt приглашает норильчан на очередную творческую встречу с художником Лёшей Павловым

Лёша Павлов – художник и фотограф родом из Республики Саха, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Его практика основана на попытках освещения и визуализации: экополитических проблем, травматизации социального взаимодействии на постсоветском пространстве, элементов колониального наследия России.

В ближайший месяц в PolArt-резиденции Лёша реализует авторский фотографический проект «Вестники и обещания», позволяющий рассмотреть явление роста популяции голубей в Норильске как вестника и последствие климатических изменений. Проект следует современным тенденциям в искусстве и философии, направленным на пересмотр отношений человека и природы и переизобретению экологического мышления. Основным медиумом станет перформативная фотография, которая может потребовать создания определённых объектов и инсталляций, проведения различных перформативных практик при активном участии норильчан.

На первой встрече Лёша расскажет о себе и своём художественном опыте, о норильском проекте и о возможных форматах сотворчества. Вход свободный.