Получай призы за впечатления

Несмотря на менее масштабный размах, праздник никто не отменял. Для горожан заготовлено немало сюрпризов, а главное - приятных воспоминаний и ярких впечатлений.

АРН приглашает норильчан принять участие в конкурсе. Для этого до 20 ноября включительно нужно просто поделиться своими впечатлениями с другими – опубликовать фото с празднования на своей странице в Instagram (допускаются тёплые воспоминания прошлых лет) с хэштегами #большойаргиш2020, #фотоаргиш2020 и #зимаэтохорошо. Под фото добавить небольшой комментарий: какие воспоминания у вас вызывает фестиваль. А также быть подписанным на @arnorilsk и @severartisan.

23 ноября авторы трёх лучших фото, которые будут отобраны жюри, получат призы – хлопковые

сумки-шопперы, банданы и термосы из коллаборационной коллекции нью-йоркских дизайнеров Occhii и мастеров Заполярья @severartisan.

Поделитесь своими воспоминаниями и наполните ленты теплом и атмосферой праздника.