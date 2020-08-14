Полвека назад, 16 августа 1970 года, был открыт обелиск «Первым!»

Его установили у подножия горы Отдельной, где раньше была разбита первая палатка геологов. Дату выбрали не случайно — так отметили 10–летие открытия уникального Талнахского месторождения медно–никелевых руд. Архитекторы Валерий Серебряков и Рафаэль Ревзин создали памятник, стилизованный под палатку на фоне гор. Этот необычный монумент, изготовленный бригадой Бориса Горбунова, был открыт при участии ударного строительного отряда студентов МВТУ им. Баумана. Прошлым летом бетонный памятник «Первым!», который в суровых условиях Заполярья разрушился за полвека, заменили на новый, точную копию ушедшего в историю.