Полярному жирафу в Талнахе посвящается новый онлайн–конкурс

21 июня отмечается Всемирный день жирафа, кстати, дальнего родственника полярного оленя. Напомним, 4 августа 2017 года благодаря компании «Норникель», которая поддержала Всероссийский конкурс «Литературный след», во дворике библиотеки в Талнахе появился арт–объект в виде жирафа — героя известного стихотворения Эдуарда Нонина. Тогда же в Норильске решили проводить свой праздник — День полярного жирафа. В этом году библиотекари приглашают юных норильчан принять участие в музыкальном онлайн–конкурсе «Пятнистые строчки». Ребятам предлагают придумать текст на мотив известной песни «Увезу тебя я в тундру», которую исполнял вокально–инструментальный ансамбль «Самоцветы». Юные авторы могут упоминать в тексте праздник полярного жирафа, его героя Нония (так норильчане решили назвать своего жирафа) и его друзей. Собственный вариант песни до 15 июля нужно записать на видео и опубликовать в своих аккаунтах социальных сетей под хештегом #Полярныйжираф.