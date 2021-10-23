Понять Журдена

«Мольериана» по–русски...

Любите ли вы театр так, как любят его ценители настоящих классических постановок? Не торопитесь отвечать на этот вопрос, пока не увидите новый спектакль Норильского Заполярного. Булгаковского «Полоумного Журдена» поставил заслуженный артист России, известный театральный режиссёр Александр Исаков. Сама пьеса — это адаптация знаменитой комедии Жана–Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», правда, с дополнительными героями из других произведений французского комедиографа — «Скупой», «Дон Жуан» и «Брак поневоле». Сюжетная линия проста — Мольер приболел, а его театр завтра должен выступать перед королём в Шамборском замке. Артисты только получили роли, и у них есть всего одна ночь, чтобы отрепетировать пьесу «Мещанин во дворянстве» без своего худрука.

Оказалось, не всем легко смотреть спектакль о том, как играют спектакль, несмотря на то что с самого начала актёр Луи Бежар, в исполнении заслуженного артиста России Сергея Ребрия, называет поименно актёров и раздает им конкретные роли, забрав себе того самого ополоумевшего Журдена. То есть мы видим, как, например, харизматичного Романа

Лесика, который играет артиста Юбера, переодевают в Госпожу Журден. А дальше происходит настоящая магия. Уж не знаю, кто тот волшебник — режиссёр или сами актёры, но через пару минут стираются все границы, и ты буквально забываешь, что смотришь спектакль о том, как репетируют спектакль. Видишь только ту самую постановку мольеровской труппы. И тут нужно быть готовым к тому, что во времена создателя классической комедии театры работали в стиле комедии дель арте (жанр итальянского уличного представления, в котором спектакли были построены на краткой сюжетной схеме и импровизации. — Прим. ред.). А это — абсолютная буффонада, бесконечный гротеск, выразительные сценические жесты артистов, те самые суета и безумный хохот, которые в «Полоумном Журдене» легко продемонстрировала Варвара Бабаянц. Ей досталась лишь роль певицы, но вряд ли зритель, побывавший на спектакле, сможет забыть этот образ. А ещё именно в комедии дель арте закладывались основы актёрского (!) мастерства, ведь представления создавались методом импровизации. Так что не стоит ждать от «Полоумного Журдена» серьёзной ноты.

Смех да и только...

– На генеральном прогоне, который проводят накануне премьеры и куда приглашаются преимущественно журналисты, работники театра и их родственники, нас встречали очень тепло, — даёт свою оценку Сергей Даданов, артист Норильского Заполярного театра драмы, играющий роль Брэндавуана, слуги Мольера и Журдена. — Хохотали до слёз, после первого акта кричали «Браво!», на многие сцены, от которых даже мы многого не ждали, реагировали ярко. Приглашённые выходили улыбаясь, было видно, что они получили большой заряд жизненной энергии. А вот на премьерных показах, куда приходит зритель, купивший билет, реакция была прохладнее и тяжелее, но всё равно достойной. Однако по двум показам сложно оценивать спектакль, мне всё–таки показалось, что норильчане соскучились по абсолютной классике.

Здесь сработал тот самый профессионализм команды, когда в спектакле не видно «швов». Доказательство тому — семейная пара, которая сидела рядом со мной. Они опоздали к третьему звонку и не видели сцены распределения ролей. Весь первый акт мужчина смотрел на происходящее подняв бровь. И в тот самый момент, когда зритель уже окончательно потерялся в спектаклях и репетициях, Александр Исаков делает режиссёрский ход — приземляет всех на землю, давая паузу труппе. Актёры выходят из своих ролей, становятся не Клеонтом, Дорименой и Дорантом, а артистами — Лагранжем, госпожой Дебри и Латорилльером. Актёры выдыхают, что–то попивая из фляжки, актрисы обмахиваются платками, поправляя чулки. Опоздавший мужчина спрашивает: «Так что, антракт?». Его супруга, явно знакомая с произведением Михаила Булгакова, одергивает: «Это спектакль про репетицию спектакля, артисты мольеровского театра просто отдыхают!».

Мужчины–зрители — это отдельная история. Согласитесь, что половина представителей сильного пола ходит в театр только потому, что их туда ведут спутницы. Поэтому в антракте я слышала как минимум от трёх женщин, что их мужья видят на сцене какую–то клоунаду в стиле незамысловатых пинков Чарли Чаплина.

– Да, так оно и есть, – подтверждает Лада Шебеко, руководитель литературно–драматической части Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. — «Полоумный Журден» — это хорошо сделанная клоунада. Ведь в комедии дель арте есть свои законы. Первый — это буффонада, самая настоящая комедия–буфф. Второй — должны быть главные персонажи — Пьеро и Арлекин. У нас это белый грустный колун Журден Сергея Ребрия и рыжая задира Госпожа Журден Романа Лесика. Между ними и происходит шоу масок, где есть и благородные лица, и шуты, и слуги, и коломбины. Да, это клоунада, в которой и работала труппа Мольера, и которую так профессионально показал режиссёр Александр Исаков.

Сумасшедший дом

– Это пьеса про нас — тех, кто служит в театре, — накануне премьеры рассказал режиссёр Александр Исаков. — Про нашу безграничную любовь к этому месту и про то, что мы ползём сюда, в каком бы состоянии ни были. Поэтому мы и сходим с ума, от любви к этой профессии. От этого сходит с ума и главный герой Луи Бежар, который играет Журдена. И Журден сходит с ума тоже поэтому.

Приглашённый режиссёр признался, что очень хочет, чтобы новая постановка жила, чтобы она нравилась зрителю, а актёры получали удовольствие от игры в ней.

Впрочем, артисты ещё с первых репетиций признались, что работать с питерской командой — режиссёром Александром Исаковым, народным художником России Вячеславом Окуневым, хореографом Николаем Реутовым и художником по свету Тарасом Михалевским — очень уютно.

Появлялся какой–то драйв, хотелось сделать много, даже посоревноваться с коллегами, признался Николай Кочура. Артист театра и кино — новичок в нашей труппе, хотя за его плечами учёба в ГИТИСе, двадцать лет работы в московском ТЮЗе и семьдесят две работы в кино и сериалах. «Полоумный Журден» для актёра — первая премьера на нашей сцене, поэтому к поиску образа своего шепелявого учителя музыки и театра он подходил серьёзно.

– Мой персонаж не сразу зашепелявил. Я пробовал разные образы. Режиссёр меня не дёргал, я что–то накидывал, а он смотрел и отбирал. Это был поиск движения к партнёру. Чаще всего мы взаимодействовали с Учителем танцев Павла Авдеева, а он весь такой пафосный. Нужен был контрапункт. Ведь мы начинаем и должны задать жанр. Требуется быть острым, попадать, ведь зритель должен как можно быстрее войти в эту историю. К тому же, я понимал, что через три минуты на сцену выйдет Сергей Ребрий в своих ярко–розовых шёлковых панталонах, и уж если там не будет хохота и аплодисментов, то играть дальше нет смысла. Была задача, чтобы спектакль пролетел легко и ярко, поэтому полумера была недопустима. Я понимал, что сейчас мы все будем изгаляться кто во что горазд. Я ещё не до конца понял норильского зрителя, но уже чувствую, что он реагирует грамотно. Да, возможно, северянин более академический зритель, но нельзя всё время нагружать себя и решать все морально–нравственные проблемы мира даже вечером, отдыхая. В вашем городе живут настоящие труженики, поэтому такие спектакли очень нужны, чтобы вы просто отдохнули и насладились красотой костюмов, декораций, музыки

А если вы так нуждаетесь в серьёзной ноте, присмотритесь внимательно к труппе Мольера. Там виден каждый персонаж со своим бэкграундом. И настоящая жизнь их театра выглядит совсем не так, как репетиция. Свои непростые взаимоотношения между артистами, которые видны даже без слов. На самом деле, в новой постановке не всё так просто устроено. «Полоумный Журден» — это не просто комедия, там выстроены две жизни — в реальности и в искусстве. Где человек в итоге теряется. В общем, настоящий сумасшедший дом. А что вы хотите? Именно так выглядит настоящий классический театр. Ну а теперь любите ли вы театр, так как любят его они?