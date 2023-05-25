Построй мост да Винчи и нарисуй Джоконду

26 мая в 20:00 норильчан приглашают на Библионочь в Публичную библиотеку на Ленинском проспекте, 20а, чтобы с помощью специалистов Фаблаба стать великим творцом.

На площадке второго этажа Библионочи можно будет возвести арочный мост по проекту итальянского изобретателя Леонардо да Винчи, который не имеет обычных креплений и удерживается только за счет гравитации.

Тем временем в компьютерном классе на 1 этаже все желающие смогут с помощью нейросетей повторить художественные шедевры мастера, а также создать свои уникальные иллюстрации. Специалисты Фаблаба научат создавать изображения на основе текстовых запросов или исходных картинок на платформах Playground и Lexica.

Начало мастер-классов в 20:00 и 21:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 8-913-501-52-55.